"C’est toujours sympa d’arriver de quitter Francorchamps pour rejoindre le centre de Spa au volant de l’Audi WRT que je piloterai ce week-end. C’est aussi un moment magique de pouvoir échanger avec tous les fans qui partagent la même passion que moi pour le sport automobile. Vraiment génial, une fois de plus j’ai adoré ce moment"confie le représentant de l’arrondissement de Verviers.

Un ultime moment de détente apprécié à sa juste valeur par le pilote aubelois avant le début des choses sérieuses dès ce jeudi matin pour les premiers essais. Avec ses équipiers, notre compatriote Dries Vanthoor et le Sud-Africain Kelvin Van Der Linde, il aura certainement une petite revanche à prendre sur l’an dernier où ils étaient passés si près de la victoire.

«La course la plus importante de l’année»

"C’était en 2021, et nous sommes maintenant en 2022",sourit-il, comme s’il voulait tourner définitivement la page. Avant d’ajouter. "Je veux aller chercher cette première victoire aux 24 Heures qui sont pour moi la course la plus importante de l’année. Ce sera mon seul objectif, d’autant qu’il y aura encore beaucoup de personnes qui seront présentes pour me voir, que c’est une piste que je connais bien et que j’affectionne particulièrement."

Avec en plus l’étiquette de favori au sein de l’équipe WRT.

"C’est vrai qu’avec Dries et Kelvin on se connaît bien, on se fait confiance. C’est également un plus de disputer cette course dans une structure comme le WRT qui est une des meilleures que l’on puisse avoir. Mais il ne faut pas oublier la "46", l’autre équipage Pro, avec Frédéric Vervisch et Nico Muller, deux pilotes rapides et très expérimentés pour épauler Valentino Rossi."

L’ancien pilote moto a en effet rejoint cette année le WRT pour sa première saison sur quatre roues.

"Sa présence dans l’équipe ne change rien pour moi dans l’approche de la course, même s’il attire évidemment plus de médias et beaucoup de monde. Rencontrer une légende comme lui est toujours impressionnant. C’est un bon pilote, très humble aussi, possédant une bonne pointe de vitesse, même s’il manque encore expérience."

Ce qui n’est plus le cas pour Charles Weerts qui cette saison a franchi un nouveau cap, ses derniers résultats en témoignent.

«J’ai encore progressé»

"Je pense effectivement avoir encore progressé, même si cela est de plus en plus dur",confesse celui qui est devenu pilote officiel Audi."À chaque course, j’acquiers plus d’expérience et gagne en maturité, mais le niveau général est très élevé."

Il n’en reste pas moins un sérieux candidat à la victoire pour ce week-end, même si une vingtaine d’équipages peut aussi la revendiquer.