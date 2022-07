Jusqu’à l’arrivée du Covid-19, ce centre d’accueil se trouvait à Sart-station. Le site, désormais occupé par un restaurant, n’est plus disponible.

« Lors des deux dernières éditions, il y avait beaucoup moins de monde, donc le Welcome Center se trouvait à la station Total de la Source. C’était plus petit mais suffisant. Toutefois, cette année, avec le retour à la normale, il a fallu retrouver un autre endroit » rembobine l’une des chargées de l’accueil des journalistes depuis le nouveau local choisi pour héberger le Welcome Center: la buvette du Football Club Ster-Francorchamps.

La buvette du club de Ster: Welcome Center des 24 Heures de Spa 2022.

C’est là où évoluent habituellement les différentes équipes sterlaines que presse et représentants des différents constructeurs et teams transitent. Car outre les médias, le lieu est également occupé par des enseignes de prestige comme Ferrari ou Lamborghini, pour ne citer que celles-là.

Résultat: on croise des voitures de course et de luxe au pied de la buvette du club sterlain, route de Tiège. Original.

Pendant un match de football

Le plus cocasse dans tout ça, c’est que la saison de football a repris. Ce jeudi soir par exemple, la P1 de Ster-Francorchamps dispute un match amical contre Sartoise (P1 luxembourgeoise). Dimanche après-midi, cette même équipe jouera son premier match de Coupe de Belgique, contre Freylange.

Buvette et parking sont donc partagés entre footeux et mordus de sport automobile. Avec, toutefois, un petit risque: celui de voir un ballon mal négocié finir sa course sur une impayable carrosserie. Et ça, ce serait franchement dommage…