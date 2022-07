Jean-Marc Hardy: «Valentino Rossi, un pilote très humble mais passionné» (vidéo)

Si vous l’avez croisé ce mercredi 27 juillet 2022 dans les rues de Spa, vous l’aurez remarqué: Jean-Marc Hardy connaît tout le monde, ou presque. Et pour cause: notre correspondant et expert "moteurs" couvre l’auto-moto dans les colonnes de l’Avenir (Le Jour) Verviers depuis plus d’un demi-siècle!