Damien Lox et Louis Moustier, la relève de l’ASBL Flèche ardennaise

"Je suis plongé dedans depuis que je suis petit, par mes oncles Mathieu, Maurice(NDLR: piliers de l’ASBL)et Pierre(NDLR: ex-président du Vélo Club Ardennes) . Plus petit, j’allais déjà aider, que ce soit pour le service aux tables VIP ou le montage des sites de départ et d’arrivée. Au fur et à mesure, je me suis davantage impliqué", raconte Damien Lox."Là, j’ai encore un poste soft, qui me permet de mener en parallèle mes études d’ingénieur industriel en construction: je gère uniquement les réseaux sociaux."

"Moi, cela fait 5 ans que je suis dans l’organisation. Maintenant, je suis coordinateur sécurité de la course. Je suis en contact avec la police et Mathieu(NDLR: directeur de course) , je précède les coureurs pour vérifier que les signaleurs sont bien placés", détaille pour sa part Louis Moustier, qui va commencer des études d’instituteur primaire.

"Ces “petits postes” nous mettent le pied à l’étrier, avant de nous investir plus, plus tard", précise encore Damien Lox. Qui, comme Louis, espère pouvoir, un jour, prendre la relève."Le but est de reprendre le flambeau et faire évoluer la course en mieux, en jonglant, dans le futur, entre notre métier et ces organisations."