Après deux années compliquées dues à la crise sanitaire, les organisateurs ont tenu à remettre les animations au programme de leur événement. Si la course promet d’être passionnante, autour de la piste on ne risque pas de s’ennuyer. Parmi les incontournables figure bien évidement le concert du samedi soir dans l’enceinte même du circuit. La "Tipik Electro Night" accueillera plusieurs artistes réputés sur la scène européenne avec en point d’orgue la superstar de la deep house, The Avener, derrière ses platines à partir de 23h. Avant lui, USX & Izoard (20h30) et Jeremie Charlier and MC Shurakano (22h) auront chauffé l’assemblée.

Mais tout au long du week-end, les animations pour tous seront aussi nombreuses que variées avec le traditionnel feu d’artifice lorsque la nuit sera tombée sur la cuvette de l’Eau Rouge, le Fan Village installé au pied du Raidillon, sans oublier dans les paddocks l’Esports Arena. Avec ses vingt simulateurs elle vaudra aussi le détour, spécialement pour ceux qui apprécient les jeux vidéo ou rêvent de se lancer dans le Sim Racing.

Du virtuel à la réalité il n’y aura que quelques virages puisque la piste de karting installée au cœur de l’anneau ardennais sera également accessible. Pour l’entrée au circuit et au concert, il ne faudra débourser que 45 eurosauxquels il faudra ajouter trente euros supplémentaires pour accéder aux paddocks.