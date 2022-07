Après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire, la parade des bolides, qui s’invitent le mercredi après-midi dans le centre de Spa, était de retour ce 27 juillet 2022.

Avec un invité de marque, puisque le multiple champion du monde moto Valentino Rossi est passé de deux à quatre roues et a intégré la Team WRT en tant que pilote. Il va donc participer aux 24 Heures de Spa – Francorchamps ce week-end.

Forcément, la présence de "The Doctor" ce mercredi après midi au cœur de Spa a suscité un réel engouement, comme on peut le voir en vidéo ci-après.

D’une manière générale, outre la présence de Valentino Rossi, le public a profité du soleil et de la parade pour découvrir tous ces incroyables bolides venus faire vrombir leurs moteurs dans les rues de la Cité thermale. De quoi émerveiller jeunes et moins jeunes venus en nombre… Et pas seulement pour Valentino Rossi.

+ Suivez toute l’actualité des 24 Heures de Spa – Francorchamps 2022 grâce à la rédaction sportive de l’Avenir Verviers, via www.lavenir.net/vvsports