Outre un plateau particulièrement relevé, cette 74e édition de la classique ardennaise est également marquée par la participation de Valentino Rossi, l’ancien multiple champion du monde moto passé aux quatre roues cette année au sein de l’équipe WRT. C’est d’ailleurs à lui qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le long cortège des GT3 au volant de l’Audi R8 LMS frappée de son célèbre numéro 46. Assurément le numéro gagnant ce mercredi en fin d’après-midi, ses fans étant nombreux le long des barrières délimitant la « piste ».

[+ NOTRE VIDÉO: VALENTINO ROSSI SALUE SES FANS À SPA]

Casquettes, t-shirts ou encore drapeaux, rien ne manquait pour accueillir comme il se doit leur champion qui a paru un peu intimidé à sa descente de voiture, se contentant d’un large sourire et de quelques saluts en direction du public avant de rejoindre le premier étage du Palmarès, nouveau haut lieu du sport automobile en terre spadoise, pour suivre de la fenêtre et en toute simplicité le défilé de tous bolides qui animeront les 24 Heures de Spa.

Sous le regard admiratif des plus jeunes, la fête pouvait enfin commencer, animée par les conversations des plus avertis sur les chances des uns et des autres à l’occasion de ce double tour d’horloge qui s’annonce plus indécis que jamais…