Le milieu de terrain défensif belge de 31 ans jouait ces trois dernières saisons à Eupen, où son contrat se terminait en juin 2022.

Jens Cools y a disputé 77 matches et inscrit 3 buts. Il avait commencé sa carrière en défense et avait porté successivement les couleurs de Westerlo, Waasland-Beveren et Pafos à Chypre, avant de rejoindre le Kehrweg.

Jens Cools va découvrir un nouveau championnat dans le Golfe.

Al-Riyadh vient de hisser en première division en Arabie saoudite.