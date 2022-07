« Ça devait être un tournoi 15000 $, mais l’ITF, qui ventile et organise les compétitions, nous a proposé d’en faire un 25000 $ » détaille Samuel Deflandre, secrétaire général de l’AFT. De quoi attirer un panel de joueuses plutôt relevé du 31 juillet au 7 août prochain.

« Ce sera l’occasion pour le public de peut-être voir jouer les potentielles vedettes de demain » embraye le président du KTC Eupen Luc Xhardez. « Un match de tennis sur place, c’est toujours plus beau et intéressant qu’un match à la télévision! » ajoute-t-il.

Deux Belges composent d’ores et déjà le tableau final: Lara Salden et, surtout, la régionale de l’étape Marie Benoit. L’Eupenoise (WTA 369) a rarement l’occasion de s’illustrer si près de chez elle à un tel niveau de compétition.

« On y retrouvera également la Turque Cagla Buyukakcay, qui a été dans le Top 60 mondial, ainsi que l’Autrichienne Barbara Haas, qui prend régulièrement part aux qualifications de tournois du grand chelem » dixit Olivier Zimmermann, directeur du tournoi.

Jacques Lauffs (Ethias), Olivier Zimmerman et Luc Xhardez (KTC Eupen), Fabien Doyen (AFT Liège), Samuel Deflandre et Olivier Davin (AFT). (D.LIZ)

Plusieurs régionales en lice

En simple, le tableau de qualification comptera 64 joueuses dont plusieurs participantes issues de l’arrondissement verviétois. On pense notamment à Florence Fohnen (Eupen), Astrid Schmits (Verviers) ou encore à la jeune Émilie Thunus (Faymonville). L’occasion pour les moins expérimentées de se frotter à de solides adversaires. De quoi progresser et, aussi, mesurer le chemin qu’il reste à parcourir.

Inutile de dire que l’on attend du monde au KTC Eupen, qui enchaînera par un autre tournoi, le 15000 $ Messieurs, une semaine plus tard. Et pour ne rien gâcher: sachez que les entrées pour les deux tournois sont gratuites. Les amateurs de balle jaune vont savourer.

«Un travail sur le tennis féminin»

À l’AFT, on se réjouit de pouvoir mettre en place une telle compétition. D’abord, parce qu’elle participe au développement de nos talentueuses joueuses et, ensuite, parce qu’un tournoi ITF 25000 $ comme cet Ethias Ladies Open, c’est (aussi) une superbe promotion pour le tennis féminin, qu’il soit professionnel ou amateur. Et à ce niveau-là, le travail ne manque pas.

« On a eu à l’époque de Justine Henin et Kim Clijsters un important engouement qui est un peu retombé » admet Samuel Deflandre, secrétaire général de l’AFT, qui amène certaines nuances. « Nous sommes aujourd’hui dans des chiffres semblables à ceux d’avant cette époque. Mais on travaille au développement du tennis féminin. On se rend compte qu’il y a de l’intérêt pour le tennis chez les dames et les jeunes filles, mais moins pour la compétition: que ce soit en tournoi ou en interclubs. Nous devons réfléchir ensemble à des formules qui correspondent plus aux souhaits et attentes de nos joueuses » conclut-il.

En vidéo: entretien avec le directeur du tournoi Olivier Zimmermann:

EN BREF

Programme

Les qualifications auront lieu les 31/7 et 1/8. Le tableau final se déroulera du 2 au 7 août, avec les demi-finales du simple samedi, avec la finale du double. Dimanche à 15h: place à la finale du simple. Le juge-arbitre du tournoi sera Luc Delory. Olivier Zimmermann est le directeur du tournoi.

En marge du tennis

Un "kids day" et un after-work sont au programme du jeudi 4 août, alors qu’une Ladies Night est programmée le vendredi. Des représentants et des ambassadrices de clubs sont attendus, tout comme la marraine de l’AFT, la Verviétoise Dominique Monami.

Le tableau final se dévoile

Dix-huit joueuses composent déjà le tableau final: Melnikova, Vismane, Buyukakcay, Eikeri, Haas, Shapatava, Stollar, Wilda Hennemann, Rosca, Benoit, Albie, Salden, Nguyen Tan, Rame, Mutavdzic, Turati, Ortenzi, Riera. Quatre wild-cards seront attribuées par l’AFT, 8 joueuses seront issues des qualifications et deux places sont gardées pour des « special exempts » si besoin.

Bientôt de nouveaux terrains

Après les inondations de l’été dernier, le club d’Eupen se reconstruit. Un « deuxième central » est en préparation, ainsi que quatre terrains « de la même surface qu’à l’US Open » sur les surfaces qui affichent encore les stigmates de juillet 2021.