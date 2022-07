Trois finales pour Emmanuelle Weerts (TC Charlemagne): «Une journée éprouvante!»

"Je ne voulais pas abandonner. Mais pas rapport à ma douleur et ma très longue journée, je n’aurais pas su faire autrement. Je me suis inscrite dans trois séries et je suis arrivée trois fois en finale. Cette journée a donc été particulièrement éprouvante pour moi, surtout avec cette chaleur. J’avais déjà disputé deux rencontres avant ce match, et puis une autre en soirée" commente la finaliste. Jule Breuer, qui n’a pas encore connu la défaite cette saison, remporte son huitième simple consécutif pour s’adjuger la série.

C’est en 1994 qu’Emmanuelle Weerts a disputé ses premières rencontres de tennis. Alors classée C 30.4, elle a ensuite mis la petite balle jaune de côté pour se concentrer sur ses études supérieures. Lorsque ses deux filles ont décidé de commencer le tennis il y a cinq ans, la finaliste du jour s’est réinscrite dans le club de Trois-Frontières, avant de débuter une aventure très intéressante dans le club de son mari, au TC Charlemagne.

De nouvelles filles à Henri-Chapelle

" Il n’y avait pas d’équipe dames dans le club. Lorsque je suis arrivée, seules deux filles étaient inscrites au club. Nous avons donc eu l’ambition de développer le tennis féminin au sein du club et nous sommes parvenus à affilier une quinzaine de nouvelles joueuses, ce qui nous a permis de disputer nos premiers interclubs cette année. Il s’agit de filles qui ont toutes débuté le tennis aux alentours de la mi-janvier. Nous n’avons pas remporté beaucoup de rencontres, mais chaque joueuse a emmagasiné beaucoup d’expérience. Tout le monde se découvre, et l’ambiance au sein des deux équipes est excellente" conclut la joueuse qui a disputé ce tournoi en famille, accompagnée de son mari et de ses deux filles.

La Calamine, un tournoi placé sous le signe de la canicule

Malgré les températures très élevées, 271 inscriptions ont été recensées. Un très beau total.

Débuté il y a dix jours, le tournoi de La Calamine se ponctuait ce vendredi après-midi sous un soleil de plomb, comme durant la presque totalité de l’épreuve. Malgré un thermomètre qui a régulièrement passé la barre des trente degrés, les joueurs et joueuses ont répondu présents. Au total, 271 inscriptions ont été recensées.

"Ce n’est pas un record, mais il s’agit d’un très beau total" commente Valérie Heinen, la juge-arbitre du tournoi.

Pour faire face à ces très fortes chaleurs, les organisateurs ont mis en place une série de mesures afin de rendre la tâche des différents protagonistes moins éprouvante. "Les joueurs prenaient des pauses plus conséquentes et nous nous assurions qu’il y ait suffisamment d’eau fraîche à disposition. Mardi dernier, lorsque le thermomètre dépassait les quarante degrés par endroits, nous n’avons quasiment pas joué. Il y avait une dizaine de rencontres au programme qui ont approximativement toutes été reportées. Nous avons également veillé à proposer aux joueurs de disputer leurs rencontres sur les terrains intérieurs", commente Valérie Heinen.

Malgré quelques abandons, voilà un tournoi qui s’est déroulé en toute sérénité pour la juge-arbitre de ce tournoi, qui se rendra prochainement à Eupen afin de prêter main forte dans l’organisation du tournoi.