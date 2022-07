Ainsi, dès ce mardi après-midi, les premières voitures ont pris possession de la piste pour des essais dédiés aux pilotes les moins expérimentés ou n’ayant pas encore connaissance du tracé. L’occasion de découvrir en action les premières GT3 attendues samedi sur la grille de départ.

Mais les passionnés attendent un autre rendez-vous avec la parade à Spa. Une tradition bien ancrée dans le programme des 24 Heures et mise à mal ces deux dernières années. Qu’à cela ne tienne, elle est de retour ce mercredi en fin d’après-midi. Après les Francofolies, ce sera une tout autre mélodie qui ravira les amateurs avec les soixante-six concurrentes engagées aux 24 Heures. Elles seront rejointes dans la Perle des Ardennes par plusieurs représentantes disputant les courses annexes, mais aussi par d’autres GT de compétition qui ont écrit l’histoire du sport automobile de ces vingt dernières années et qui disputeront deux courses du GT Anniversary 2022.

Une descente sur la ville qui est bien sûr appréciée des nombreux fans, mais également de tous les pilotes qui, une fois que leurs bolides auront été sagement rangés, pourront participer, eux aussi, à la fête. Une occasion unique pour ces chevaliers des temps modernes d’aller à la rencontre d’un public toujours plus nombreux et de partager avec lui une passion commune en échangeant selfies et autres autographes. En effet, alors qu’ils feront part de leurs ambitions avant la plus grande course de GT au monde au micro des speakers de service, une grande séance d’autographes sera organisée. Une raison de plus de venir faire la fête ce mercredi au centre de Spa avant le début des choses sérieuses dès jeudi matin avec les premières séances d’essais.

Le programme

Où?Au centre de Spa

Quand? Mercredi 27 juillet de 17h30 à 20h30

Quoi?Exposition des bolides et séance de dédicaces

Combien?L’accès est entièrement gratuit.