Hugo Wertz: une 2e victoire «un peu en facteur»

Et de deux! Samedi 23 juillet à Sint-Maria-Lierde (Flandre-Orientale), Hugo Wertz a maté la concurrence pour aller décrocher son second bouquet de l’année. Confirmant ainsi sa bonne forme constatée une semaine auparavant sur le Tour de Slovaquie juniors (7e au général au terme des trois étapes). Sa précédente victoire en 2022? En mars, du côté de… Sint-Maria-Lierde. "Les organisateurs m’ont dit que le dernier à avoir réussi ce doublé est Nathan Van Hooydonck. Ça fait plaisir… J’espère suivre la même trajectoire" , sourit le Dolhaintois. Ce serait une fameuse réussite: à 26 ans, Nathan Van Hooydonck faisait partie de l’équipe Jumo-Visma sur le dernier Tour de France et a déjà disputé la plupart des autres grandes courses du calendrier (Vuelta, Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem, Amstel Gold Race, Paris-Nice, etc.). Une référence pour les plus jeunes, donc.