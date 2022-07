Eric Marnette : "Vivre des expériences exceptionnelles me passionne toujours"

"Robert Vandevorst et l’Écurie du Maquisard m’ont demandé de réunir un sympathique plateau de voitures du Groupe B afin de célébrer dignement cet anniversaire", confie le Theutois."Alors que des négociations sont toujours en cours, nous pouvons d’ores et déjà garantir la présence d’une petite dizaine de voitures d’exception qui ont marqué l’histoire du rallye."

On pourra ainsi admirer en action des Peugeot, Audi, Renault, Ford, Talbot et même une Skoda Groupe B. Il n’abandonne pas pour autant son rôle de copilote, même s’il préfère à présent privilégier de nouvelles expériences dans de belles autos de course. Le week-end dernier, il a pris place aux côtés du Français Christian Klein dans l’habitacle d’une Renault 5 Turbo Tour de Corse à l’occasion de l’Eifel Rally Festival.

"Les années passent et je n’ai plus réellement envie de me mettre une quelconque pression au niveau sportif", poursuit Éric Marnette."Par contre, vivre des expériences exceptionnelles me passionne toujours. J’ai la chance d’avoir fait connaissance avec quelques propriétaires de très belles voitures, qui vont me permettre d’encore allonger la liste des bolides dans lesquels j’aurais eu l’occasion d’évoluer. Et je m’en réjouis!"