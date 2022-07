Pour ce match, des tickets 2+2 sont proposés spécialement pour les familles ou les groupes avec enfants dans le bloc familial de la tribune T3. Le ticket familial pour 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 15 ans coûte 44€ (en prévente au stade ou pré-commande par mail) ou 45€ (guichet du jour).

Une animation pour les enfants est organisée sous la tribune T3. Outre les incontournables tirs au but et la pêche aux canards dans la baignoire d’Eupi, d’autres jeux d’adresse seront proposés, comme le golf à échelle et des matchs de cornhole. Bien entendu, Eupi encouragera les enfants lors de leurs activités et se tiendra à leur disposition pour des photos souvenirs.