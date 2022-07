Pour rappel, le buteur des Bleus avait annoncé qu’il comptait faire un pas de côté et mettre le football entre parenthèses. Quelques semaines plus tard, le virus du football semble être revenu et c’est du côté d’Halthier qu’il va à nouveau pouvoir faire trembler les filets.

"On ne peut pas vraiment parler de perte puisque Romain nous avait annoncé qu’il voulait arrêter de jouer. Il n’avait d’ailleurs pas repris les entraînements" , explique le T1 tripontain Grégory Rondeux. "On était au courant qu’Halthier avait pris contact avec lui et il a sonné au président ce vendredi pour lui dire qu’il avait accepté leur proposition" relate l’entraîneur de Trois-Ponts.