Les joueuses directement reprises dans le tableau final sont désormais connues et entreront en lice le 2 août, soit après les qualifications qui débuteront le 31 juillet.

On épinglera la présence de deux joueuses belges dans le tableau final, Lara Salden et surtout la régionale Marie Benoit (WTA 243), qui est affiliée au sein même du club du KTC Eupen. On retrouvera également de nombreuses joueuses belges dans le tableau qualificatif de ce tournoi inédit dans l’arrondissement verviétois.

Nul doute que Marie Benoit aura à cœur de s’illustrer, elle qui évoluera "à la maison" au sein d’un tableau qui s’annonce déjà relevé. Le rendez-vous est pris.