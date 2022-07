Récemment, Benoît Poulain a acté sa signature à Nîmes . Le Français a déjà marqué en amical.

Avant ça, l’information n’a pas fait grand bruit mais c’est Carlos Embalo qui a opté pour un retour dans un pays qu’il connaît bien: l’Italie.Après ses passages à Brescia, Lecce, Cosenza et surtout Palerme, qu’il avait quitté pour rejoindre Eupen durant l’été 2019, l’offensif rejoint à nouveau une formation de Serie B. Il évolue désormais à Cittadella, à une heure de Venise.

Originaire de Guinée-Bissau, Embalo n’a jamais vraiment su s’imposer durant ses trois saisons à Eupen et ce, malgré sa vitesse.

À noter que d’autres ex-Pandas arrivés en fin de contrat demeurent sans club.C’est le cas d’Emmanuel Sowah, Robin Himmelmann et Andreas Beck.

Du côté des espoirs, Alessio Sternon va tenter sa chance en équipe première du côté de Stockay, en D2 ACFF .

"L’intérêt de Stockay n’est pas récent. Manu Valoir, le coach, est venu me voir jouer plusieurs fois à Eupen, explique celui qui fut un temps capitaine des U21 chez les Pandas. J’ai intégré le noyau pro en décembre et j’aurais dû signer un contrat en fin de saison. Malheureusement, le coach a changé et tout est tombé à l’eau."

ÀStockay, Sternon retrouvera un autre joueur passé par l’Alliance: le Verviétois Moussa Diallo.

On a retrouvé Anthony Bassey

Enfin, ceux qui se souviennent d’Anthony Bassey seront ravis d’apprendre que le gaucher est de retour en Europe.

Après Eupen, qu’il a quitté en 2017, Bassey a rejoint le Qatar (Al-Wakrah SC et Al-Markhiya SC).Il a ensuite transité par l’Arabie Saoudite (Al-Nojoom FC) puis Oman (Saham Club).

Désireux de donner un nouvel élan à sa carrière, Bassey fait son retour sur les pelouses européennes, avec sa signature à Omonia Aradippou, formation de D2 chypriote.