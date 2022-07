AS Eupen: "Je ne me fais pas de souci, même si on ne transfère pas"

"Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs et il va falloir un peu de temps pour trouver les bons réglages, explique Jérôme Deom. On a vu aujourd’hui que notre adversaire ne connaissait pas le même problème. Même si nous sommes parvenus à le faire douter en fin de rencontre, Charleroi mérite certainement sa victoire."

Sans vraiment briller, l’équipe locale a donc apaisé les doutes de ses supporters. Peut-on en dire autant d’une formation germanophone qui, au vu de cette prestation, suscite d’inévitables interrogations?

"On ne peut pas tirer des conclusions après une seule rencontre, plaide Gary Magnée qui a longtemps formé un duo inédit sur le flanc droit avec Yentl Van Genechten avant de retrouver une position plus axiale pour le dernier quart d’heure. Il va falloir travailler sans se poser trop de questions. Le coach est exigeant et il a tracé sa ligne de conduite. Je ne me fais pas de soucis même si la direction ne prend pas l’initiative de renforcer le groupe."

Avant d’affronter Bruges, Genk et l’Antwerp, les Eupenois vont donc enfiler leur bleu de travail pour tenter de passer sans trop de mal la montagne qui les attend. Ils retrouveront ensuite des étapes de plaine correspondant sans doute mieux à leurs capacités actuelles.