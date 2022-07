Selon les estimations, ils étaient un millier place du Marché, en fin de matinée, pour assister au débarquement des coureurs, à leur passage sur le podium de présentation puis au coup d’envoi (fictif, le kilomètre 0 était posé à Henri-Chapelle) des hostilités. À Herve également, les amateurs de cyclisme et "simples" curieux se sont déplacés en nombre, rue de Soumagne, non loin du complexe sportif.

Pour rappel, ce parcours entre l’ex-cité lainière et le territoire du fromage était déjà au menu du Tour de Wallonie 2021 , mais les terribles inondations de mi-juillet avait obligé les organisateurs à s’en passer. Partie remise, donc.

"On tenait à refaire cette étape. Verviers, en plus d’être la “mienne”, est une ville importante dans la province.Après tout ce que les gens ont vécu ici, on voulait participer à redonner une image positive de la région" , expose l’Ensivalois Christian Gilon, directeur de course de l’épreuve. "Et quand je vois le monde présent aujourd’hui (lire dimanche) , c’est une preuve que les habitants ont besoin de joie, de se changer les idées."

Clairement, selon lui, "le départ est une grosse réussite. On a même été un peu dépassé par le monde. Mais ça s’est bien géré, les spectateurs ont été respectueux et la police a veillé." Un avis partagé par l’échevin des Sports local Antoine Lukoki, qui a donné le départ face à l’hôtel de Ville verviétois. "La foule était heureuse et attendait cela depuis bien longtemps. Cela démontre que Verviers à toute sa place dans les étapes d’une grande course. Et on doit essayer d’avoir à nouveau une étape du Tour de France ou du Giro, s’en donner les moyens. Verviers est une ville sportive" , déclare ce dernier. "Des villes sportives comme Verviers et Herve, il faut les mettre en avant dès que possible" , confirme Christian Gilon. "Herve est un bel endroit pour une arrivée. Et le mérite."

Chez lui, à Herve justement, en fin d’après-midi, Loïc Vliegen (Intermarché) est passé proche de la victoire, échouant en deuxième position, à deux secondes du lauréat Lazkano. "Merci à tous mes supporters présents au bord de la route, j’ai vécu une belle journée grâce à eux" , a commenté "Lolo". Qui, au classement général, pointe à 11 secondes du nouveau leader, Robert Stannard (Alpecin), au quatrième rang. Une situation intéressante pour l’équipe wallonne, car son équipier Lorenzo Rota est, lui, troisième actuel. Après avoir bien bossé, l’autre Verviétois du peloton, Kevin Van Melsen, s’est lui relevé pour terminer à 20 minutes.

En tête après avoir levé les bras en haut du Mur de Huy, samedi, Julian Alaphilippe (Quick-Step) a franchi la ligne hervienne à plus de 8 minutes, dans le peloton. De quoi abandonner tout espoir de succès final...

Ce lundi, la troisième étape partira de Visé (12h), passant par Blegny (12h13), Micheroux (12h23) ou encore Olne (12h33) pour finalement se diriger vers le sud et Rochefort (16h50).

Kevin Van Melsen en profite

Ayant annoncé qu’il stopperait la compétition à la fin de la saison, Kevin Van Melsen vit, cette saison, chaque course avec un sentiment particulier.

«Comme ma décision était prise en début d’année, depuis, je profite un maximum de chaque jour», confie le coureur d’Intermarché-Wanty-Gobert. Pour lequel ce Tour de Wallonie a d’autant plus une saveur particulière : «Avoir un départ et une arrivée aussi proche de chez moi, c’est top et assez rare.»

À Verviers, Kevin Van Melsen a par ailleurs été vu avec son fils Oscar. «Il aime bien les courses. C’est chouette de voir qu’il se prend au jeu», conclut le Hombourgeois.