Cartes jaunes: Deom, Andreou, Koffi.

Buts: Zaroury (1-0, 18e), Bessile (2-0, 51e), N’Dri (2-1, 76e), Gholizadeh (3-1, 90e +4).

CHARLEROI: Koffi, Knezevic (87e Bager), Andreou, Bessile, Nkuba (69e Tchatchoua), Kayembe (75e Mbenza), Zorgane (75e HeymanUne s), Ilaimaharitra, Morioka, Zaroury, (68e Gholizadeh), Badji.

EUPEN: Nurudeen, Van Genechten, Lambert, Kral, Deom (74e Magee), Magnée, Christie-Davis, Peeters, Charles-Cook (87e Davidson), Nuhu (64e N’Dri), Prevljak.

Après une campagne de préparation encourageante, Eupen abordait sereinement son déplacement à Charleroi.

"Je suis optimiste , déclarait Bernd Storck avant la rencontre. L’équipe a été profondément remaniée mais l’intégration des nouveaux joueurs se passe très bien. Nous avons un plan pour contrer notre adversaire et tenter de prendre les trois points. J’ai hâte de voir ce que cela va donner sur le terrain…"

L’entraîneur allemand voulait-il se convaincre des qualités de son équipe ou péchait par excès de confiance? Lui seul le sait mais il faut bien admettre que le déroulement de la rencontre n’a pas justifié tous les espoirs qu’il plaçait en ses troupes. Contre une formation carolorégienne qui est encore bien loin de son meilleur niveau, l’Alliance est difficilement entrée dans la partie.

"Durant une vingtaine de minutes, nous nous sommes un peu cherchés , confesse Boris Lambert qui s’érige désormais en patron de la défense germanophone. Nous avions du mal à trouver nos repères et Charleroi en a profité pour prendre l’avantage sur sa première véritable occasion."

Plus solide, plus compacte, la formation locale était indiscutablement supérieure à son hôte en manque d’automatismes et de percussion. Un constat qui n’effraye pas le coach des Noir et Blanc.

"Nous avons montré de bonnes choses face à une équipe du top 8. Il faut rester positif. Mon principal regret vient surtout de ce but encaissé en début de reprise qui nous a fait très mal. Nous aurions dû fermer la porte pour préserver notre chance de revenir dans le match."

«Un collectif mieux huilé»

Eupen retrouvera pourtant un peu de couleur dans le dernier quart d’heure. Un sursaut d’orgueil lié à la montée d’un N’Dri très combatif, au repositionnement de Magnée dans l’axe du jeu mais, aussi et surtout, à la sortie de Zorgane, le catalyseur du jeu carolo.

"Nous allons devoir travailler pour améliorer tous ces petits détails qui peuvent faire la différence mais nous pouvons nous appuyer sur une bonne base , insiste Boris Lambert. Quelques réajustements tactiques, un impact plus important dans les duels et un collectif mieux huilé nous aideront à aller de l’avant."

Face à un calendrier démentiel, lors d’une saison où trois clubs seront condamnés à la relégation, il conviendra néanmoins de ne pas traîner en chemin sous peine de voir le doute s’insinuer dans les esprits et de vivre des moments difficiles.