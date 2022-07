Arbitre: M. Lousberg.

Buts: D. Meunier (1-0, 8e), Th. Beckers (2-0, 44e), Baltus (3-0, 54e), Bauwens (4-0, 57e), Th. Beckers (5-0, 60e, 6-0, 77e), Heuse (6-1, 90e).

HOMBOURG: Th. Beckers, C. Schonbrodt (65e Degueldre), Belboom (67e A. Schonbrodt), Bayard (46e Martin), Baltus, Hick (75e Bartholome), S. Meunier, D. Meunier (46e Duthoo), Th. Beckers, Bauwens, Schwontzen (75e D. Meunier).

EMMELS: Flemmings, Krings, Parmentier, Tasset, Heinen, Henkes, Kockelmann (70e Heuse), Picquereau (46e Fink), Gaillard (46e Meusen), Gollac, Schoepges.

C’est sur leur terrain synthétique que les Hombourgeois débutent leur préparation pour leur première saison en P1. Face à eux se dressait une équipe d’Emmels en pleine reconstruction.

Les pensionnaires de P2C n’ont en effet pas fait le poids face aux hommes du nouveau coach hombourgeois Michel Schwontzen. La première période est partagée, même si Hombourg ouvre le score dès la 8e minute via Dorian Meunier qui profite d’une superbe passe en profondeur de Nicolas Belboom (1-0). Les Rouge et Noir ripostent via leur nouveau transfuge de l’Espoir Minerois Gérald Gaillard, mais sa frappe est repoussée par le gardien Thomas Beckers (28e). Les visiteurs auraient pu recoller au score avec un superbe coup franc de Jordan Picquereau, repoussé par la barre. Sur le contre, l’attaquant hombourgeois Thomas Beckers double l’avance (2-0).

Le début de la seconde période est catastrophique pour les hommes de Benoît Lousberg. Ceux-ci encaissent le 3-0 sur un coup franc d’Antoine Baltus (3-0, 54e), puis le 4-0 peu avant l’heure de jeu par l’inévitable Thomas Bauwens. Les Hombourgeois continuent de dérouler et Thomas Beckers inscrit ses deuxième et troisième buts de l’après-midi à la 60e (5-0) et à la 77e (6-0).

Emmels réussit tout de même à sauver l’honneur grâce à l’ancien pepin Alexis Heuse à l’ultime seconde de la rencontre.

« C’est un bon premier match. Il y a des choses rassurantes. On a une mauvaise image de Hombourg. J’ai vu de bonnes choses et on a vu du foot. Sacha Meunier nous apporte plus de possibilités. Il faut garder en tête que c’est un premier match de préparation et je pense que la semaine prochaine, ce sera une autre opposition (NDLR: face aux pensionnaires de P1 limbourgeoise de Zonhoven United FC en Coupe de Belgique) " , conclut le tacticien hombourgeois Michel Schwontzen.