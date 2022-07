Arbitre: M. Speeckaert

Buts: Vicqueray (1-0, 18e), Simon sur pen. (2-0, 31e), Custinne sur pen. (3-0, 83e)

MALMUNDARIA (11 de base): Errens, Dupont, Samray, Simon, Mathonet, Le Bohec, Denis, Krings, Custinne, Vicqueray, Kivrak.

Remplaçants: Hagemann, Bucak, R. Jacob, Q. Jacob, Dethier, Nijhof.

TROIS-PONTS (11 de base): Pongan, Flammang, Geron, Roland, Albert, D. Rondeux, Jacob, Stassart, Colinet, Lebrun, Legrand, Cordonnier.

Remplaçants: B. Denis, Dumez, Colin, G. Rondeux.

Battus à Xhoffraix mercredi lors de leur premier amical de la saison (2-1), les Dragons ont retrouvé leur Stade Lechat et la victoire, ce dimanche face au quasi voisin trois-pontois. Logiquement dominateurs dans le jeu, les hommes de Selatine Deniz ont ouvert la marque via leur transfuge Audric Vicqueray, idéalement servi par Robin Denis. C’est sur penalty qu’ils allaient enfoncer le clou par la suite. Hugo Simon puis Guillaume Custinne ont converti le leur avant que Michaël Pongan n’arrête l’essai de Nicolas Mathonet en fin de match

Les Tripontains, qui vont (re)découvrir la P2C, n’avaient que deux entraînements dans les jambes. Leur coach Greg Rondeux était plutôt satisfait de leur sortie, malgré la défaite et le peu d’occasions créées. "C’était un bon entraînement pour nous, on a bien couru. On savait qu’offensivement, ce serait compliqué, d’autant plus qu’on n’était pas au complet. Mais on a pu mettre des choses en place défensivement. Le travail de fond se poursuit."

Dimanche, Trois-Ponts recevra Ethe (P1 lux.) en Coupe de Belgique. "Je récupérerai Alexis Dumez, Nordine Schmitz et Steven Bertrand , poursuit le T1 tripontain. Nico Duprez n’a pas encore recommencé. Je sens en tout cas un groupe content de reprendre, après avoir bien profité des vacances."

Dans les rangs malmédiens, Selatine Deniz pouvait aussi se montrer satisfait. En team-building ce dimanche (déjeuner et trottinettes électriques le matin puis repas collectif à midi, avant le match), Malmedy a livré un match sérieux. "Dans le jeu, on a été assez dominants. Mais le but, c’est d’abord que le groupe apprenne à se connaître , expliquait le T1 malmédien. Certains doivent comprendre ce que je leur demande, jouer dans de nouveaux systèmes. J’intègre doucement les nouveaux."

Mardi, les Malmédiens joueront déjà à Blegny en Coupe de Province (20h), avant d’affronter les Hautes-Fagnes à Honsfeld mercredi en amical. Dimanche, ils recevront Givry (D3 ACFF) en Coupe de Belgique. Marvin Ernens et Mathieu Oury sont actuellement blessés. Augustin Cassoth et Adrien Crosset seront quant à eux de retour cette semaine.