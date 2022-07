L’entraîneur-adjoint de Saint-Vith, Manuel Klauser, explique: "Avec la chaleur, les bancs de touche s’étaient soulevés et les lignes du terrain n’étaient plus en place. À 15h39, l’arbitre nous a demandé de recoller les lignes. On s’est donc activé pour trouver de la colle et effectuer le travail. À 16h15, le referee a annoncé que ce n’était pas bon, que le terrain n’était pas conforme. Le trio arbitral est alors rentré chez lui, sans oublier de récupérer son enveloppe…"

Un rapport suivra et l’Union Belge décidera de la suite de cette histoire. Si du côté de Vaux-Noville, on s’attend à un succès 0-5 forfait, le site internet de la RBFA annonçait que le match était "reporté".