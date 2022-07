Tour de Wallonie: annulée en 2021, l’étape Verviers-Herve a lieu ce 24 juillet

Partie remise

Une journée de course qui était déjà prévue au TRW le 21 juillet 2021, après l’ouverture entre Genappe et Héron. Mais dont les terribles inondations survenues quelques jours plus tôt dans des communes à traverser (Verviers, Pepinster, Aywaille) avaient forcé l’annulation . À Genappe, le peloton et la caravane avaient d’ailleurs observé une minute de silence en mémoire des victimes des graves intempéries.

Où voir la course?

Trois ans après une arrivée actée devant le stade de Bielmont (depuis la Roche-en-Ardenne) , l’année du succès final du local Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty), le Tour de Wallonie est donc de retour à Verviers. Cette fois pour s’élancer vers un parcours très ardennais.

Après le départ fictif de la place du Marché (12h30), le peloton franchira le km 0 à Bois-les-Dames, à Henri-Chapelle (12h42) . Pour se diriger vers Montzen (12h50), d’où une étape devait partir en 2021 – c’était sans compter sur les tragiques événements cités.

Après être passés sur la N608, les coureurs descendront par Neufchâteau (13h10) et disputeront un sprint dans la vallée de Val-Deu, à proximité de l’abbaye (13h15) . Ils remonteront ensuite par la N648 jusqu’à Battice (13h28), puis piqueront sur Manaihant (13h33), Bruyères, Xhendelesse (N621). Par Olne (N604) puis Nessonvaux sera attaqué le premier GPM du jour, la côte de Trasenster (13h55). Les difficultés vont alors s’enchaîner: côte de Hautregard (14h17), côte du Maquisard à La Reid (14h41), côte de Winamplanche par la N606 (14h53), côte de Lorcé par la N633 (15h13), la fameuse Redoute (15h34) ainsi que la côte de Cornesse (16h), qui était le juge de paix de la Flèche Ardennaise avant son déménagement à Stavelot.

Pour rejoindre Herve, le TRW roulera à Soiron (sprint), Grand-Rechain, Bruyères et la N621 (Sur les Vignes) jusqu’à la ligne, rue de Soumagne (16h14) . Place, pour finir, à une boucle sur le plateau: Julémont par la nationale, descente sur la droite puis remontée par Asse, descente par les Fawes pour prendre la côte de Charneux (16h40) jusqu’à la route de Maestricht. La course reprendra alors Battice, Manaihant, Bruyères, Xhendelesse, le Fays de José (16h50). Dont l’organisateur du Tour de Wallonie, le Olnois Christophe Brandt, dit: "La côte de José, à moins de trois kilomètres de l’arrivée, peut jouer un rôle dans la création d’un groupe de 50 à 60 coureurs pour le sprint." L’arrivée, justement, aura lieu aux alentours de 17h.

Les spectateurs seront certainement nombreux à encourager les Liégeois Loïc Vliegen et Kevin Van Melsen. Julian Alaphilippe, Biniam Girmay, Greg Van Avermaet ou encore Arnaud De Lie seront aussi au départ.