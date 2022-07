Stef Peeters: «Charleroi, un des matchs les plus difficiles à l’extérieur»

Celui qui aurait pu signer un jour au Standard de Liège a en effet déjà évolué sous la direction du coach allemand: c’était lors de la saison 2019-2020, au Cercle de Bruges. C’est ensuite de là qu’il avait rejoint Eupen. "Le coach est clair dans ce qu’il veut. Il n’y a pas de grande discussion, ce qui nous permet de ne penser qu’au foot. C’est une bonne chose.Physiquement, il veut qu’on soit au point. Je ne peux pas tout vous dire, mais il demande de mettre une certaine pression dans notre jeu. Le reste, j’espère, vous le verrez pendant le match (rires) . J’ai en tout cas un bon sentiment. Contre l’Ajax , on a pu voir qu’on commence à connaître sa façon de fonctionner."

Après avoir partiellement rassuré ses supporters au fil de la préparation estivale, Eupen va devoir être rapidement au niveau pour prendre des points. Après Charleroi, ce sont en effet le Club de Bruges (31/07), Genk (6/8) et l’Antwerp (14/8) qui se dresseront sur sa route. Pas une mince affaire. "Débuter le championnat avec autant de réussite que la saison dernière sera compliqué… En tout cas, on a pu voir que bien commencer peut être très utile par la suite" , estime Stef Peeters. "À Charleroi, ce sera déjà très dur. Ce n’est pas l’équipe la plus joueuse, mais elle est solide dans les duels. Pour moi, c’est un des matchs les plus difficiles de la saison à l’extérieur. Toutefois, je ne pense pas qu’elle soit prête à 100% elle non plus, on verra."

Ce sera donc, pour lui, avec le brassard de capitaine autour du bras. "Maintenant, je dois garder en tête que tout le monde me regarde, que je dois être un exemple (sourire) …"