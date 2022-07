EUPEN: Nurudeen, Van Genechten, Lambert, Kral, Magnee, Charles-Cook, Peeters, Christie-Davies, Nuhu, Prevljak, Ndri; Renner, Roufosse, Davidson, Deom, Magee, Paeshuyse, Offermann, Oger, Gorenc.

Absents: Jeggo (opéré du genou, absent 3 à 4 semaines), S.Keita, Moser (encore "out" quelques jours).

C’est (déjà) reparti. Avancée en raison de la future "pause" due à la coupe du monde hivernale au Qatar, la première journée de Pro League envoie l’AS Eupen affronter Charleroi. Un premier match officiel, donc, pour les transferts entrants réalisés ces dernières semaines ainsi que pour l’entraîneur principal, Bernd Storck. "Je suis content que la compétition débute", sourit le technicien allemand.

Lequel se montre relativement serein, à l’approche de quatre rencontres inaugurales délicates à gérer pour les Pandas: Charleroi, dès lors, avant le Club de Bruges, Genk et l’Anwterp. "Nous avons véu une très bonne préparation.Nos matchs amicaux se sont bien déroulés, surtout celui contre l’Ajax Amsterdam (1-1) .Lors duquel nous avons résisté face à une équipe qui vaut des millions d’euros. Les joueurs ont pratiqué le football que je demandais. Celui contre Kaiserslautern (défaite 4-1) était également satisfaisant.Nous savons que notre calendrier est difficile, mais nous sommes plein d’enthousiasme. Nous aurons tout à gagner, en prônant notre football offensif et efficace" , commente le T1.

«Seul le présent compte»

Avant de rentrer dans le rang et de se sauver par la petite porte, l’AS Eupen avait réalisé un début de saison tonitruant, en 2021-2022 – jusqu’à occuper la première place en octobre. Naturellement, rééditer pareil exploit s’annonce presqu’impossible. "Ce qui s’est passé l’an dernier ne m’intéresse pas. Il ne faut pas regarder en arrière. Pour moi, seul le présent compte. Et il est positif" , souligne Bernd Storck.

Quid du mercato?

Au-delà de la reprise, la question des transferts agite les coulisses de nombreux clubs de l’élite. Eupen n’y fait pas exception.

S’il admet que « c’est très calme pour le moment » et qu’il aimerait « avoir des renforts le plus rapidement possible » , le coach veut « rester calme » , patient. Pour lui, deux postes doivent être une priorité de la direction. « Ce n’est pas un secret: nous cherchons des joueurs pour notre attaque Et un milieu défensif, maintenant que Jeggo est absent pour plusieurs semaines. Pour venir chez nous, ils devront avoir une philosophie qui s’intègre à Eupen. Globalement, le rêve de tout entraîneur est d’avoir deux solutions pour chaque poste… Mais si je peux en bénéficier pour cinq ou six positions, je serais déjà content (sourire). »