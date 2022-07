FCLiège: les recrues marquent déjà des points

Le coach a profité de la mi-temps pour changer totalement son onze de base et observer le niveau de ses recrues. Tom Panepinto, qui fait désormais partie intégrante du groupe, a montré beaucoup de bonne volonté mais doit encore grandir. L’attention du public était davantage focalisée sur Ryan Merlen, dont le transfert a été officialisé quelques heures avant le coup d’envoi. Le médian a laissé une bonne impression, se contentant de jouer simplement et d’être présent à la récupération. "Il a des qualités techniques et on sent tous les bienfaits de la formation française dans son jeu. Il est costaud physiquement et on avait déjà remarqué son bon positionnement lors des premiers entraînements."

Les autres recrues estivales se sont également distinguées. Yannick Loemba a été décisif en forçant un penalty (léger) et en délivrant une magnifique passe décisive pour Jérémy Perbet mais il doit encore "comprendre qu’il faut faire les efforts dans les deux sens", souligne le coach. Jesse Mputu, monté à la pause, a apporté du poids dans le secteur offensif. "La saison dernière, Mika (Lallemand) et Jérémy (Perbet) présentaient un profil similaire. Jesse est plus fort physiquement, il est capable de garder le ballon et de se battre. Yannick est plus technique et aime essayer de trouver les espaces. Leurs qualités nous apportent des solutions supplémentaires dans le noyau."