Retour encourageant pour le Spa Euro Race

"C’était il y a trente – deux ans déjà" , rappelle Pierre Delettre au nom du RAC Spa. "Si notre club est omniprésent à Francorchamps depuis les premières années de ce site désormais centenaire, le Spa Euro Race a contribué à confirmer cette tendance au cours des trois dernières décennies. Après une poignée d’années difficiles pour tous, la machine est clairement relancée, et comme le veut la tradition, la variété a encore été au rendez-vous ce week-end."

L’occasion de retrouver des courses variées mêlant formules de promotion comme la Mazda MX-5 Cup et la Ford Fiesta Sprint Cup au spectaculaire Supercar et Prototype Challenge hollandais, sans oublier la joyeuse bande de la série allemande de l’éclectique NES (National Endurance Series) 500 et notre Belcar Endurance Championship.

De quoi offrir un spectacle haut en couleur sous un soleil très estival et redonner ainsi courage aux troupes de Pierre Delettre pour le Racing Festival fixé au mois d’octobre prochain, toujours dans la cuvette de l’Eau Rouge.