Le Speedweek en prélude aux 24 Heures de Spa

Organisé également par SRO Motorsport le programme fera la part belle aux voitures de Grand Tourisme avec les GT2 European Series. Plus puissante qu’une GT3, la GT2 s’adresse davantage au Gentlemen Driver souhaitant assouvir sa passion au volant de bolides de course aussi spectaculaires que les Audi, Porsche, Lamborghini, mais aussi les "exotiques" Brabham et KTM.

Les championnats GT anglais et français seront également à l’honneur, de quoi entamer de la meilleure façon qui soit la semaine des 24 Heures de Spa, d’autant que l’accès au circuit sera gratuit pour le Speedweek.

Ensuite, si lundi prochain permettra aux équipes de terminer leur installation dans les paddocks, l’animation sur la piste reprendra dès le lendemain avec les tests Bronze. Ces essais doivent permettre aux pilotes les moins expérimentés ainsi qu’à ceux qui ne connaissent pas encore le tracé ardennais de se familiariser avec celui-ci. Et cette année, cette séance aura un intérêt tout particulier avec le retour des bacs à gravier en bordures de plusieurs virages.

Enfin, avant que les choses sérieuses ne commencent réellement pour les soixante-six équipages engagés avec les premiers essais officiels du jeudi, tout ce beau monde participera au retour de la parade au centre de Spa. Un événement aussi festif qu’animé offrant une occasion unique pour tous d’approcher celles qui seront les vedettes du prochain week-end, mais aussi ceux qui rêvent de les amener à la victoire au bout d’un sprint de 24 heures. Elles ne seront toutefois pas les seuls à envahir le centre de la cité thermale mercredi en fin d’après-midi étant notamment rejointes par leurs grandes sœurs du GT Anniversary et de plusieurs courses annexes.