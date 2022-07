Situé dans une commune sinistrée par les inondations il y a un an, le hall omnisports n’a pas échappé au déluge à l’époque. "On n’a quasiment rien pu sauver de notre matériel malgré la mobilisation de nos bénévoles. Dans l’urgence et sans eau, c’était mission impossible."

Si les activités installées aux étages ont pu reprendre rapidement après les inondations de juillet, le rez-de-chaussée du centre sportif de Theux est resté longtemps en travaux. "Il a fallu trouver des solutions" , explique le président du club. "Heureusement, notre seconde implantation à St-Roch a pu être relancée plus rapidement car les gros travaux de réparation y ont été postposés. Mais c’était loin d’être suffisant, il a fallu trouver des plages horaires du côté de la Fraineuse à Spa. Il y a eu une entraide formidable entre les clubs aussi pour le prêt de matériel."

Mais à présent, tout cela est derrière les dirigeants theutois qui voient une série d’opportunités. "Côté matériel, on a pu remettre tout à neuf sans grever les finances du club" , se réjouit Anthony Massin. "Les infrastructures ont aussi bénéficié d’amélioration comme le remplacement de tout l’éclairage par du LED. Des plus aussi au niveau d’une organisation revue notamment en ce qui concerne l’utilisation des vestiaires. En interne, cette crise a permis de mobiliser de nouvelles forces vives et le comité s’est élargi sans doute de manière durable."

Des aides multiples

Restait à garder la tête hors de l’eau au niveau des finances du club. "Grâce à l’aide des fédérations sportives, d’associations diverses, de sociétés privées et de la commune, le bilan de la saison 2021-2022 sera à l’équilibre mais nous avons dû démarcher énormément" , explique Anthony Massin qui – comme pour d’autres clubs de la région – a dû faire face à l’enchaînement terrible de deux catastrophes. "L’Adeps a par exemple fait un effort sur les prix de location de salle et la commune de Theux nous a aidés par rapport aux frais engendrés par notre délocalisation. Nous avons aussi été agréablement surpris par l’apport très conséquent de certaines sociétés privées, nous espérons en conserver l’une ou l’autre comme nouveau sponsor pour notre club."

- ©Eda Éric Muller

Car on se tourne à présent clairement vers l’avenir et une saison 2022-2023 que l’on espère fructueuse.

"Nous allons reprendre les cycles de la période avant Covid et inondations dès août afin de ne pas impacter plus nos affiliés qui ont fait l’effort de se déplacer plus loin pour pratiquer le basket" , conclut le président theutois.

Le constat est clair, le nombre d’affiliés est en baisse au sein de ce club qui alignera encore deux équipes seniors la saison prochaine et une dizaine d’équipes de jeunes dont une formation (U15) qui évoluera au niveau régional. "Nous avons enregistré des arrêts ou des départs qui étaient plus liés à la crise sanitaire qu’aux inondations."

Un calendrier à refaire chaque semaine en fonction des opportunités de salle

C’est le côté organisationnel qui a pesé le plus lourd en demandant énormément d’énergie aucomité obligé de trouver des solutions différentes chaque semaine.

Il a donc une nouvelle fois fallu se réorganiser au niveau d’un planning également impacté par des remises liées à la situation sanitaire en première partie de saison.

"Les plus grosses difficultés de la saison écoulée étaient organisationnelles" , décrit Anthony Massin qui se souvient des nombreux déplacements de matériel que la situation a imposés. "Avec d’abord des recherches de salles disponibles dans d’autres implantations. Nous avons bénéficié d’une très grande solidarité avec d’autres complexes sportifs, d’autres clubs voire même d’autres sports. Chaque semaine, le travail de notre secrétaire était à refaire pour fixer les calendriers de matchs en fonction des opportunités de salle. Cela a occasionné une très grosse charge de travail. Heureusement, le Comité Provincial a été très compréhensif et souple par rapport à nos demandes de changements de programmation tardives."

- ©Eda Éric Muller

Le corps arbitral a également apporté sa pierre à l’édifice avec des matchs qui ont été sifflés sans défraiement pour éviter des frais supplémentaires aux clubs sinistrés. "Je n’ai pas voulu à l’époque en faire état, notamment sur les réseaux sociaux, pour ne pas mettre la pression sur tous les arbitres mais que ceux qui nous ont aidés soient remerciés. Grâce à ce geste, une dizaine de rencontres ont été disputées sans frais supplémentaire pour le club" , poursuit le président theutois Anthony Massin.

Aujourd’hui encore, les contacts liés avec certains clubs et associations perdurent… "Nous allons continuer à nous entraider en partageant nos salles par exemple" , précise le président de Theux. "Ce sera notamment le cas cet été lors d’un stage que l’on organisera en commun avec Pepinster."