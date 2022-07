On sent tout de suite que l’on a franchi un palier du côté du stade Prince Philippe en retrouvant la nationale, avec un vent de professionnalisme. Les deux équipes seniors se retrouvent en même temps pour se partager le terrain mais pour l’équipe de D3, on arbore tous la même tenue d’entraînement. "On a essayé de suivre la préparation d’entre-saison de chaque joueur via des applications telle que Strava, pour que tout le monde reste dans le coup. On veut mettre le groupe dans les meilleures conditions. Les joueurs se connaissent déjà pas mal et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet" entame Alex Digregorio, le T1 des Frontaliers.

Avec trois séances au programme pour les semaines à venir (lundi, mardi, jeudi) et une flopée de matchs amicaux (ou de Coupe de Belgique), le coach va adapter la reprise en fonction de l’état de forme du groupe. "Ces premières sessions seront placées sous le signe du jeu. Chaque joueur a dû travailler sa condition physique en individuel, maintenant il faut qu’on travaille la qualité de jeu en groupe, et surtout qu’on pense à bien s’hydrater avec cette chaleur" conclut-il.

Le calendrier de La Calamine pour la suite: samedi 23 contre Hannut (20h), mercredi 27 à Tilff (19h45), samedi 30 contre Aubel en Coupe de Belgique (19h30), mardi 2 août à Malmedy (20h), dimanche 7 août contre Geer (12h30), mercredi 10 août à Visé (20h), samedi 13 août contre Warnant (19h30).