Malmedy au pas de course sur le synthétique, pour la reprise (photos)

Et pour la reprise, les Verts (qui joueront cette saison tout en noir ou tout en blanc) ont très peu vu le ballon, si ce n’est au vestiaire, pour cette séance d’une bonne heure et vingt. Des tours de terrain en guise d’échauffement, histoire de découvrir les petits nouveaux et compter les absents (Hagemann, Cassoth, R.Jacob, Dethier, Geelen et Ernens étaient en vacances). Avant d’effectuer d’autres boucles en course, et notamment une demi-heure plus rythmée au cours de laquelle la dernière recrue Ali Bucak semblait déjà bien en forme.

"Le deuxième entraînement, mardi soir, est prévu plus amusant et avec ballon" , dixit Raphaël Solheid, qui cédera le relais à Servet Sumer pour le premier amical de mercredi chez les voisins xhoffurlains.

Un autre entraînement est prévu vendredi, avant l’activité de groupe suivie d’un repas et de la joute face à Trois-Ponts le dimanche 24. Arrivera à la suite, la Coupe de Province à Blegny (mardi 26/7), l’affrontement avec la RAHF (mercredi 27 à Honsfeld) et la Coupe de Belgique contre Givry le dimanche 31. Déjà un beau programme avant de croiser le fer avec La Calamine et le Stade Disonais en août, des joutes précédant la reprise du championnat.