François Defossa retrouve le succès, 3 ans après

Depuis l’été 2019, la roue ne tournait plus vraiment aussi bien pour le Malmédien d’origine (aujourd’hui installé à Loncin). Après l’année "Covid", en 2020, des soucis physiques au genou l’ont empêché de prester à son niveau en 2021. "Cet hiver, j’ai réglé mes problèmes de genou. En début d’année, j’ai eu du mal à retrouver le rythme, puis une petite blessure m’a encore obligé à m’arrêter, deux semaines, fin mai. Depuis mi-juin, je m’entraîne à nouveau correctement et j’enchaîne les courses. Je sens que les bonnes jambes reviennent." Le 3 juillet, il se classait second, à Mellery, derrière un Bjorn de Decker "intouchable ce jour-là" . Une semaine après le triplé d’O2 Team Liège à Sart-Dames-Avelines (respectivement Amaury Gilles, Julien Dechesne et Romain Wolkowicz), François Defossa a donc fini par cueillir un nouveau bouquet, le dixième de sa formation en 2022. Actuellement blessé, le Verviétois Maxime Haot avait participé à faire grimper le compteur. "L’équipe tourne vraiment bien" , confirme notre interlocuteur. "Dimanche, des gars n’ont pas hésité à se sacrifier pour moi. Je n’aurais sans doute pas pu gagner sans leur travail.Dans le dernier tour, je sais qu’ils se sont mis tous devant le peloton pour empêcher de passer (sourire) ."

Sorti à 30 kilomètres de l’arrivée avec Romain Wolkowicz, qui s’est ensuite relevé pensant que le peloton allait revenir, François Defossa a poursuivi son effort en compagnie d’Antoine Didier, qui l’a rejoint. "Je me sentais super bien et je savais que son sprint n’est pas exceptionnel: en arrivant à deux, ça ne devait pas poser trop de problèmes."

Désormais soulagé, le vainqueur d’étape sur le Tour des Grands Ducs 2019 veut aider l’équipe à poursuivre sur sa bonne lancée. "Le but est d’essayer de faire gagner tout le monde. Romain et Julien peuvent y arriver. Moi, je vais bientôt partir en vacances (avec mon vélo!), puis j’essayerai de faire une grosse fin de saison."