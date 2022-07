Le 15 avril, le premier "finisher" de la saison 2022 a été accueilli sur un tapis rouge à Malmedy. Bouclant le parcours en une seule journée, il se classe dans la catégorie "OR". Au cours de la première semaine de la saison, plus de 50 vététistes ont terminé le Stoneman avec succès. L’année dernière, malgré les mauvaises conditions météorologiques tout au long de la saison, près de 2000 vététistes ont relevé le défi du challenge Stoneman Arduenna.

Petites modifications sur le parcours

La boucle fait 176 km, avec un dénivelé de 3.900 mètres. Tout le parcours sillonne les Cantons de l’Est. Trois petits changements ont été faits sur le parcours par rapport à l’année dernière: l’un au centre de Malmedy, le second au centre de Saint-Vith et le troisième à Bütgenbach, avec une déviation vers Morsheck. Le balisage et le tracé GPS ont été ajustés en conséquence.

Transport des bagages

Comme lors de la saison 2021, un transfert des bagages est organisé, exclusivement entre les 16 établissements partenaires du Stoneman Arduenna.

Le prix est de 25 € par personne et par transfert. Ce service est lié à des nuitées à chaque lieu de départ et d’arrivée d’étape. Ces transferts doivent en outre être réservés au moins 5 jours avant le départ, en ligne sur www.ostbelgien.eu/fr/velo/stoneman-arduenna.

Un projet international

Le concept Stoneman a été créé dans le Tyrol du Sud par Roland Stauder, un ancien vététiste professionnel. Son objectif était d’offrir à d’autres vététistes la possibilité de découvrir le parcours de sa terre natale. L’accent n’est pas mis sur le temps de parcours, mais sur la perception et l’appréciation conscientes de la nature. Un Stoneman est une expérience unique dans la nature; la beauté des paysages et le côté rude de la nature jouent le rôle principal. Un parcours technique au cœur de panoramas impressionnants, c’est cela la promesse du Stoneman.

Après le premier Stoneman au Tyrol du Sud (Dolomiti), le Stoneman s’est répandu dans d’autres pays et ont été créés en Autriche (Taurista), en Suisse (Glaciara), en Allemagne (Miriquidi) et en Belgique (Arduenna). Après chaque challenge Stoneman réussi, les participants peuvent compléter leur trophée avec des pierres provenant de la région où ils ont bouclé le parcours.