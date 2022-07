Tennis : L’humoriste Olivier Vidick garde un fameux coup de raquette (photos)

Par rapport à son succès, dimanche en finale, Olivier Vidick commente: "Je suis très content de remporter cette finale qui avait pourtant mal débuté. Même si le score (2-6, 6-1, 6-1) est sans appel, il traduit une entame de match chargée de déchets dans mon jeu. Par la suite, j’ai beaucoup plus croisé les échanges pour davantage faire courir mon adversaire (Cédric Mahy). Mon jeu à la volée s’est également amélioré au fil de la rencontre ce qui m’a permis de l’emporter."

Artiste humoriste depuis 23 ans

Passionné d’humour, ce père de famille (trois enfants) et éducateur spécialisé de profession, a commencé le café-théâtre à l’âge de 25 ans.

"J’ai fait mes débuts avec une bande de copains dans la région de Vielsalm. Au départ, je reprenais des références comme Desproges et Pirette puis je me suis mis à écrire avec de très bons retours à la clé. Un succès qui m’a d’ailleurs amené jusqu’au prestigieux festival de Rochefort avec mon spectacle intitulé “L’homme moderne”. Depuis quatre ans, je tourne avec un spectacle (“La vie selon Jules”) qui raconte le quotidien d’un ardennais au travers de situations cocasses. Actuellement, tout est un peu chamboulé à la suite de cette période Covid mais mon agent est occupé de trouver des dates et des lieux pour redémarrer au mieux" , explique notre interlocuteur.

«Échanger avec le public me galvanise»

Et ses ambitions artistiques, du coup? "Elles sont de tourner davantage avec mon spectacle et de me faire connaître chaque jour un peu plus. Que ce soit seul en scène ou au théâtre, l’échange avec le public me galvanise."

Record d’affluence au RTC Spa

Le tournoi de tennis spadois est selon son organisatrice Brunhilde Pollino une véritable réussite. Ambiance, affluence et organisation étaient au top !

Brunhilde Pollino, juge-arbitre au tennis comme au padel et membre du comité de gestion de l’AFT padel, est heureuse.

À la suite du tournoi organisé la semaine dernière au Royal Tennis Club de Spa, elle nous livre ses impressions : «Je suis très contente de ce que nous venons de vivre durant ces dix jours de compétition. Les chiffres confortent ce sentiment de réussite : 294 inscrits, un record, plusieurs écoles de tennis présentes et pas moins de 252 matchs disputés. J’en profite pour remercier tous les acteurs qui de près ou de loin ont œuvré pour rendre ce tournoi possible. L’organisation était top, et l’ambiance excellente.»

La commerciale de profession, annonce le programme de qualité qui aura lieu le mois prochain : «Du 4 au 14 août, auront lieu des rencontres très intéressantes en Messieurs 1, Dames 1 et en Messieurs 35/1 étoilés. Tout cela avec de très beaux prize money à la clé», dévoile enfin Brunhilde Pollino.