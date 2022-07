Reprise à Dison : Christophe Kinet à la découverte de son groupe (photos)

C’est donc face à Christophe Kinet, tout fraichement débarqué de Jodoigne, que se sont retrouvés les Stadistes pour une première prise de contact. "L’objectif de cette reprise, c’était de faire les présentations" sourit le nouveau coach disonais. "J’ai fait connaissance avec mon staff et on a expliqué aux joueurs comment on souhaite travailler à moyen terme."

Des joueurs qu’il hérite ainsi de Jean-Sébastien Legros et qu’il va devoir découvrir rapidement. "Il y a des éléments que j’ai déjà croisés et d’autres que je ne connais pas du tout" poursuit l’ancien T1 de Tilleur. "Je vais essayer de cerner au plus vite les différents profils et les possibilités que cela représente. Mais je ne me fais pas de souci, le groupe est qualitatif."

D’ailleurs, Kinet ne prévoit pas de recrues supplémentaires pour le moment. "Ce qui est sûr c’est qu’il n’y a pas d’urgence" précise-t-il. "Maintenant, on ne sait jamais. Il suffit parfois d’une blessure en cours de préparation pour changer pas mal de choses."

Avec une première rencontre de championnat prévue fin août face à Rebecq, le technicien n’a en tout cas qu’un gros mois pour appréhender son groupe. "Ce qui n’est déjà pas si mal", conclut-il. "C’est bien pire quand on reprend un groupe en cours de saison."