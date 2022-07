Elsaute reprend en mode mineur et perd Kévin Counet

Une reprise sur un mode mineur avec des petits ateliers avec ballon essentiellement. "Il faut adapter les séances avec cette chaleur. Pour moi, le foot est un sport avec ballon. Cette saison, on a la chance de se munir d’un préparateur physique. Ils auront une séance plus axée sur le physique ce mardi soir."

Pour la suite du programme, les Étoiles joueront ce mercredi à Saive. "Avec le programme de Coupe de Province et de Coupe de Belgique, je n’ai pas beaucoup de place pour les matchs amicaux. J’aurais pu reprendre plus tôt, mais on a terminé la saison avec la finale de coupe de province le 6 juin. C’était compliqué" , ajoute-t-il.

Pour cette mise en jambes, il manquait huit joueurs, dont le plus aligné de la saison dernière, Kevin Counet. "C’est la tuile. Il est en vacances en France et il a été victime d’une crise d’appendicite. Il est hospitalisé et opéré là-bas. On verra bien la durée de son indisponibilité" , peste-t-il.

Le mercato est toujours ouvert. Il y aura-t-il une arrivée supplémentaire? « À moins d’une blessure grave, non. Même si j’entends que Cristiano Ronaldo se propose un peu partout. Il y a Dries Mertens qui est libre aussi, mais je ne pense pas que l’on pourra les faire » , rigole le chef de meute elsautois.