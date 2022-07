Bruges, Antwerp, Seraing: les places disponibles en prévente à l’AS Eupen

Ce 18 juillet, l’AS Eupen a lancé la prévente libre pour les trois premiers matchs à domicile de la saison 2022-2023. Les tickets pour les rencontres déjà programmées contre Club Bruges (dimanche 31 juillet à 16h), l’Antwerp FC (dimanche 14 août à 16h) et le RFC Seraing (vendredi 19 août à 20h45) peuvent d’ores et déjà être réservés via la boutique en ligne, le Ticket-Onlineshop.