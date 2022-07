Aubel reprend les entraînements en footing (photos et vidéo)

Sous le soleil belge et avec le sourire, les Vert et Blanc ont essentiellement effectué du travail physique, ce lundi. En débutant… par un footing de 10 kilomètres, sur le tracé du jogging local. De quoi reprendre contact "calmement", sous l’impulsion de Jean-Yves Colling qui menait l’allure. Tout ça avant la "vraie" reprise, mardi – chacun passera d’ailleurs sur la balance. Au fil d’une semaine qui s’annonce chargée: en plus de lundi et mardi, donc, deux autres entraînements sont prévus (jeudi et samedi matins), en plus d’une joute amicale dimanche, contre Ferrières.

Pour le duo Feyen-Niro, voilà l’opportunité de, déjà, voir évoluer un maximum des 21 joueurs qui composeront le noyau de la saison 2022-2023 d’Aubel. "C’est spécial de ne pas être un nombre pair, mais j’ai fait le choix de miser en plus sur un 2004, Youssef Fidhli, arrivé de Visé" , souligne le T1. "Nous voulions être 22, à la base. Peut-être qu’un gars de l’équipe B prendre la place libre" , précise Kevin Feyen.

Au moment d’évoquer le début avancé du championnat, le week-end du 14 août, Tony Niro, lui, perd un peu son sourire: "Quand je vois que la D3 reprend fin du mois… Nous subissons encore les décisions du comité. Je ne sais pas s’ils ont déjà joué au football. C’est n’importe quoi. Avec le tour final et la coupe, nous avons, en plus, terminé très tard notre dernière saison…"

Le calendrier d’Aubel: jeudi 28 contre Warsage, samedi 30 à La Calamine en Coupe de Belgique, mardi 2 août contre Verlaine, jeudi 4 contre Flémalle en Coupe de la Province.