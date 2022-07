Province Cycling Tour 2022 : Jason Osborne fait coup double à Pepinster, le peloton rend hommage aux sinistrés (photos, vidéo et résultats)

«Qui ne tente rien…»

Derrière les meilleurs, les jeunes routiers de la province liégeoise n’ont pas brillé outre mesure, mais sont globalement satisfaits de leur course.

Si Noah de Graef (12e final) et Marvin Tasset (31e final), de MINI Discar, espéraient mieux au vu de leur forme, Noah Detalle (83e) a parfaitement joué son rôle d’équipier de luxe chez Bingoal . "Ce dimanche, nous devions bosser un max pour essayer de bouleverser le classement général. Qui ne tente rien n’a rien. J’étais beaucoup devant. Une fois à Pepinster, ça a accéléré. J’ai tout donné, puis je n’en pouvais plus et j’ai alors fait ce que je pouvais" , raconte celui qui vivait son premier Province Cycling Tour. Si la formation wallonne a ainsi voulu faire une "Jumbo Visma", en dynamitant l’affaire, "Jason Osborne était trop fort" , souligne le Pepin qui roulait à domicile.

Tom Schyns au Brésil

Tout juste dans le top 20 (20e), Tom Schyns reconnaît qu’Alpecin et Metalced "contrôlaient tout le temps pour arriver au sprint" , depuis jeudi. Sur cette dernière étape, il savait "que le placement était très important. Même si ça faisait mal aux jambes comme parcours, j’ai tout donné sur des routes que je connais par cœur."

Avec le sentiment du devoir accompli, le Batticien de Chevigny met maintenant fin… à sa saison 2022. En effet, il s’envolera bientôt pour le Brésil, où un séjour étudiant de cinq mois l’attend. "Est-ce que je reprendrai le vélo après? Je ne sais pas…"

Feu Polet

Avec son mètre 98 et ses 86 kilos, Alexandre Polet (Pesant) n’a pas vraiment le profil d’un grimpeur. Il est pourtant allé au bout (88e). "Je me sentais mieux de jour en jour. Je suis content de finir mon premier tour de quatre jours. Dimanche, j’ai basculé avec les meilleurs dans la Vecquée et je n’ai lâché que dans le dernier tour de circuit" , précise-t-il.

Enfin, toujours chez les Liégeois, Robin Radoux (Bassenge) finit 72e, Guillaume Van Vlaenderen (Esneux) 69e. Nicolas Janvier (Lierneux), 36 ans, qui a commencé la compétition en 2021, a lui abandonné dimanche.

Une minute de silence

Comme annoncé, le peloton a respecté une minute de silence, dimanche avant le départ réel de la quatrième étape. Un peu après 12h30, après avoir quitté le hall du Paire, le Province Cycling Tour a ainsi rendu hommage aux sinistrés des inondations de juillet 2021. Et, à Pepinster, ils sont nombreux… À commencer par la famille du «régional» du jour, Noah Detalle. «C’était cool de la part des organisateurs. Car ça avait été une vraie catastrophe, l’été dernier...», dit-il.

Résultats

Étape 3 (Vielsalm)

Étape

1 VANDEPUTTE Niels * AFD en 03:28:52

2 OSBORNE Jason AFD 00:00:00

3 PORTSMOUTH Tom * MIN 00:00:00

4 VERWILT Mauro * MET 00:00:00

5 WILLEMS Jago * BPS 00:00:00

6 VAN SCHOOR Matthew * MCT 00:00:00

7 VANDEVELDE Yentl * MCT 00:00:00

8 DEHAIRS Simon * AFD 00:00:00

9 VANDEPITTE Nathan * BPS 00:00:00

10 VAN TRICHT Floris * VUL 00:00:00

11 VAN DEN BROEK Frank * JEG 00:00:00

12 CRAPS Lars * VUL 00:00:00

13 PARIDAENS Jasper RBZ 00:00:00

14 TASSET Marvin MIN 00:00:00

15 NONNEMAN Maxim * VDM 00:00:00

16 MATTHYS Louka DUN 00:00:00

17 POTTER James * DFV 00:00:00

18 HEREMANS Joppe * VDM 00:00:00

19 VAN HAUTEGEM Leander * BPS 00:00:00

20 HEYNS Nils MET 00:00:00

23 DE GRAEF Noah * MIN 00:00:00

51 RADOUX Robin CHE 00:00:00

55 VAN VLAENDEREN Guillaume * MIN 00:00:00

71 SCHYNS Tom * CHE 00:00:00

87 POLET Alexandre * PCL 00:00:00

94 DETALLE Noah * BPS 00:00:00

118 JANVIER Nicolas CHE 00:07:43

Général après la 3eétape

1 VERWILT Mauro * MET

2 VAN PRAET Robbe * MCT 0:00:08

3 OSBORNE Jason AFD 0:00:09

4 VAN DEN BROEK Frank * JEG 0:00:10

5 VANDERMEERSCH Émilien DUN 0:00:14

6 BASTIAENS Ayco AFD 0:00:38

7 VANDEPITTE Nathan * BPS 0:00:39

8 VANDEPUTTE Niels * AFD 0:00:39

9 VAN TRICHT Floris * VUL 0:00:43

10 PARIDAENS Jasper RBZ 0:00:49

14 DE GRAEF Noah * MIN 0:00:49

16 TASSET Marvin MIN 0:00:49

34 SCHYNS Tom * CHE 0:00:49

62 VAN VLAENDEREN Guillaume * MIN 0:04:04

85 RADOUX Robin CHE 0:06:55

96 DETALLE Noah * BPS 0:10:29

112 POLET Alexandre * PCL 0:17:18

121 JANVIER Nicolas CHE 0:27:13

Étape 4 (Pepinster)

1 OSBORNE Jason AFD en 03:25:01

2 VAN TRICHT Floris * VUL 00:00:04

3 VANDEPUTTE Niels * AFD 00:00:04

4 TISSIERES Arnaud EFC 00:00:04

5 VANDERMEERSCH Émilien DUN 00:00:06

6 WILLEMS Jago * BPS 00:00:06

7 VERWILT Mauro * MET 00:00:06

8 ROMBOUTS Seppe RBZ 00:00:06

9 VAN DEN BROEK Frank * JEG 00:00:06

10 BERO Sean VUL 00:00:06

11 KUYPERS Gerben * MET 00:00:06

12 MATTHYS Louka DUN 00:00:06

13 VANDEVELDE Yentl * MCT 00:00:06

14 DHOOGE Thibau * VUL 00:00:06

15 FERDINANDE Anton * MX1 00:00:06

16 DECLERCK Jelle * BPS 00:00:06

17 SCHYNS Tom * CHE 00:00:06

18 VAN HAUTEGEM Leander * BPS 00:00:06

19 DEJAEGHER Jasper * MIN 00:00:06

20 DE GRAEF Noah * MIN 00:00:06

38 TASSET Marvin MIN 00:00:41

58 POLET Alexandre * PCL 00:02:05

63 DETALLE Noah * BPS 00:02:51

69 RADOUX Robin CHE 00:03:19

89 VAN VLAENDEREN Guillaume * MIN 00:05:11

Général final

1 OSBORNE Jason AFD

2 VERWILT Mauro * MET 0:00:07

3 VAN PRAET Robbe * MCT 0:00:15

4 VAN DEN BROEK Frank * JEG 0:00:17

5 VANDERMEERSCH Émilien DUN 0:00:21

6 VANDEPUTTE Niels * AFD 0:00:40

7 VAN TRICHT Floris * VUL 0:00:42

8 TISSIERES Arnaud EFC 0:00:54

9 VANDEVELDE Yentl * MCT 0:00:56

10 MATTHYS Louka DUN 0:00:56

11 WILLEMS Jago * BPS 0:00:56

12 DE GRAEF Noah * MIN 0:00:56

13 BERO Sean VUL 0:00:56

14 VAN HAUTEGEM Leander * BPS 0:00:56

15 DHOOGE Thibau * VUL 0:00:56

16 LAURENT Giovanni * VUL 0:00:56

17 REUNIS Rowdy * DCR 0:00:56

18 KUYPERS Gerben * MET 0:00:56

19 RAYMACKERS Cedric RBZ 0:00:56

20 SCHYNS Tom * CHE 0:00:56

31 TASSET Marvin MIN 0:01:31

69 VAN VLAENDEREN Guillaume * MIN 0:09:16

72 RADOUX Robin CHE 0:10:15

83 DETALLE Noah * BPS 0:13:21

88 POLET Alexandre * PCL 0:19:24

Classements annexes

Points : OSBORNE Jason AFD

Reliefs : BASTIAENS Ayco AFD

Meilleur jeune : VERWILT Mauro * MET

Meilleur belge : VERWILT Mauro * MET

Meilleure équipe : URBANO-VULSTEKE CT (BEL)

Communication des commissaires

Une chute de cinq coureurs a eu lieu au kilomètre 102, à Pepinster. Trois d’entre eux ont été pris en charge par les ambulanciers.

Maxime Van Wynsberghe souffre d’une plaie ouverte au nez et de douleurs au coude droit. Robert Matthews était dans un état vagual avec des nausées et Arthur Eeckhout a une plaie au menton.