Depuis un peu moins d’un an et demi, Maxime Mignon attendait (im)patiemment de retrouver le terrain, opportunité qu’il avait lui-même refusée au Pairay. "Je savais pourquoi je ne jouais pas et je ne souhaitais pas être aligné avec la réserve, raconte-t-il. Le club m’a laissé le choix. Je préférais m’entraîner sérieusement avec Olivier Werner, quitte à prendre un risque avec mon temps de jeu. Je suis toujours resté au top, personne ne peut me reprocher le contraire."

S’il a fait l’impasse mercredi contre les Espoirs du Standard, le citoyen d’Eben-Emael avait retrouvé l’adrénaline d’un match, certes amical, contre Wiltz samedi dernier. Une reprise en douceur qui lui permettait déjà de franchir un cap important dans sa préparation. "Il y avait une petite crainte de ne pas retrouver mes marques, notamment avec la surface synthétique. Je n’avais plus connu cette boule au ventre depuis longtemps. Ma saison est lancée! J’ai vu mes équipiers à l’œuvre. Ils m’ont étonné et, quelque part, un peu rassuré aussi parce que je sais que la Nationale 1 ne sera pas une série facile. J’ai bien conscience que tout le monde voulait se montrer pour un premier match. Si c’est pour se cacher les suivants, j’ai horreur de ça!"

Le retour de Maxime Mignon à Visé n’est donc pas que sentimental. Evoqué à plusieurs reprises comme un mirage, le marché fut cette fois vite conclu entre les différentes parties. Chez les Oies, Mignon retrouve des garçons comme Cascio ou Bonemme côtoyés durant sa longue période sérésienne. "Je retrouve aussi mon stade d’enfance puisque j’ai habité juste derrière pendant vingt ans et que j’ai forcément joué ici chez les jeunes, indique Max. Mais je cherche surtout du temps de jeu."

Dans cette optique, les malheurs d’Arthur Crémer, prochainement opéré des ligaments croisés, redistribuent les cartes. Mignon sera, à n’en pas douter, le titulaire au poste au moment des premières échéances officielles. "Avec mon âge (NDLR: bientôt 32 ans) et mon expérience, je n’ai pas d’autre choix que d’entourer mes équipiers. Mais je n’aime pas le rôle de capitaine! Je préfère de loin me concentrer et diriger mes équipiers sur l’aspect du jeu. Je n’ai pas joué en D1A mais je sais que je suis attendu. C’est un petit coup de pression positive toujours nécessaire."