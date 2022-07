Noah Detalle aide son équipe à s’imposer à Malmedy, Noah De Graef a tenté sa chance sur le Province Cycling Tour (vidéo, photos et résultats)

"Nous avions la consigne de prendre les coups qui sortaient. Moi, au début d’étape, j’ai décidé de lancer l’échappée car ça ne bougeait pas beaucoup au sein du peloton. Je savais que ce serait compliqué. J’y ai cru, mais je voulais surtout aller le plus loin possible pour que l’équipe ne travaille pas. Donc même quand nous n’avions plus que 30 secondes, je continuais à “bombarder” devant. Quand je vois les watts moyens que j’avais aujourd’hui… En regardant mon compteur dans l’échappée, je me disais que je ne tiendrais pas hyper longtemps" , se marre un Noah Detalle satisfait de sa performance. "J’espère avoir assez récupéré pour demain (NDLR: samedi, à Vielsalm) ."

Arrivé premier du peloton à Blegny-Mine, jeudi, Nathan Vandepitte fait partie des hommes placés de Bingoal, derrière le maillot jaune Mauro Verwilt (Metalced), troisième à Bellevaux.

Noah De Graef «cramé»

Régional de l’étape (il habite Recht et était scolarisé à Malmedy), Noah De Graef faisait partie du "coup" parti – en vain – dans le final. "Une fois devant, après la bosse, je me suis mis mal dans les relais" , grimace le sociétaire de la MINI Discar. Puis revu, à l’image de ses compagnons fuyards, à 7 km de la ligne. "Connaissant les routes, je savais qu’il fallait être placé pour cette arrivée en montée. Je vire cinquième en bas… puis ça a ralenti devant moi, je me suis fait enfermer. De nouveau, je ne signe pas un gros résultat… Et je ne sais pas comment je vais faire samedi, je suis cramé."

Place à Vielsalm et Pepinster

Ce samedi 16 juillet, le Province Cycling Tour se déplace… en terres luxembourgeoises, à Vielsalm. Une troisième étape (147 km) qui, comme à Bellevaux, devrait se jouer dans le circuit local, qui comprend la côte de Neuville, à gravir quatre fois en tout. Départ à 12h25, arrivée prévue aux alentours de 16h.

Ensuite, dimanche, l’épreuve se termine par une après-midi à Pepinster (142 km). Départ du hall du Paire sur le coup de 12h25. La course ira dans la vallée (Nessonvaux, Fraipont) puis Sprimont, Remouchamps et Stoumont pour prendre le GPM1, la côte de Xhierfomont (13h22). Le parcours, corsé, comprend La Vecquée (13h40), ainsi que les côtes de Soiron (14h43, 15h, 15h18) et Wegnez (14h49, 15h05) dans le circuit. Un peu avant 15h, les coureurs passeront rue du Bola, à Grand-Rechain, à 500 mètres du domicile de Marvin Tasset. Arrivée à 15h40.

Résultats

Étape

1 VANDEPITTE Nathan * BPS en 03:51:06

2 VAN TRICHT Floris * VUL 00:00:00

3 VERWILT Mauro * MET 00:00:00

4 PARIDAENS Jasper RBZ 00:00:00

5 OSBORNE Jason AFD 00:00:00

6 PONSAERTS Thibaut * MCT 00:00:00

7 VAN SCHOOR Matthew * MCT 00:00:00

8 VANDEPUTTE Niels * AFD 00:00:00

9 VAN DE PUTTE Victor * MX1 00:00:00

10 BERO Sean VUL 00:00:00

11 VANDEVELDE Yentl * MCT 00:00:00

12 DOPCHIE Felix MIN 00:00:00

13 SQUIRE Ben * VDM 00:00:00

14 VAN DER EYCKEN Brent VPC 00:00:00

15 HEREMANS Joppe * VDM 00:00:00

16 DE GRAEF Noah * MIN 00:00:00

17 MATTHYS Louka DUN 00:00:00

18 VAN PRAET Robbe * MCT 00:00:00

19 LAURENT Giovanni * VUL 00:00:00

20 DHOOGE Thibau * VUL 00:00:00

25 TASSET Marvin MIN 00:00:00

50 SCHYNS Tom * CHE 00:00:00

90 RADOUX Robin CHE 00:02:51

100 DETALLE Noah * BPS 00:06:12

114 POLET Alexandre * PCL 00:08:25

117 JANVIER Nicolas CHE 00:08:25

11 abandons, dont TOUSSAINT Mathieu

Général

1 VERWILT Mauro * MET

2 VAN PRAET Robbe * MCT 0:00:08

3 VAN DEN BROEK Frank * JEG 0:00:10

4 VANDERMEERSCH Emilien DUN 0:00:14

5 OSBORNE Jason AFD 0:00:15

6 BASTIAENS Ayco AFD 0:00:38

7 VANDEPITTE Nathan * BPS 0:00:39

8 VAN TRICHT Floris * VUL 0:00:43

9 PARIDAENS Jasper RBZ 0:00:49

10 VANDEPUTTE Niels * AFD 0:00:49

11 VAN SCHOOR Matthew * MCT 0:00:49

12 VAN DER EYCKEN Brent VPC 0:00:49

13 VANDEVELDE Yentl * MCT 0:00:49

14 PONSAERTS Thibaut * MCT 0:00:49

15 DOPCHIE Felix MIN 0:00:49

17 DE GRAEF Noah * MIN 0:00:49

20 TASSET Marvin MIN 0:00:49

33 SCHYNS Tom * CHE 0:00:49

100 DETALLE Noah * BPS 0:10:29

122 POLET Alexandre * PCL 0:17:18

123 JANVIER Nicolas CHE 0:19:30

Classements annexes

Points: VERWILT Mauro * MET

Reliefs: BASTIAENS Ayco AFD

Meilleur jeune: VERWILT Mauro * MET

Meilleur belge: VERWILT Mauro * MET

Meilleure équipe: ALPECIN FENIX DEVELOPMENT TEAM (BEL)