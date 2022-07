Calendrier de D3B ACFF: La Calamine et Raeren-Eynatten fixés pour 2022-2023

La reprise en D3 ACFF est programmée au dernier week-end du mois d’août, soit les 27 et 28. Le montant calaminois (champion en P1) et Raeren-Eynatten joueront dès le samedi soir, respectivement à Ciney et Libramont. Sprimont, Aywaille et Richelle se retrouvent aussi dans cette série. Les hommes de Benoit Waucomont débuteront eux avec un derby, le 28 août, contre Herstal.