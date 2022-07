À huit jours de l’entame du championnat et du déplacement des Pandas à Charleroi, l’entraîneur Bernd Storck avait aligné un 3-5-2 inédit, avec Nurudeen dans les buts (Moser demeure blessé), un trio défensif Van Genechten, Lambert, Kral, un milieu avec Magnée et Charles-Cook sur les flancs, Peeters, Christie-Davies et Nuhu dans l’axe.

Devant, faute de transferts offensifs, Storck a opté pour un duo Prevljak-N’Dri. Le jeune Ivoirien, rarement titulaire en préparation jusque-là, a clairement une carte à jouer en pointe de l’attaque aux yeux de son entraîneur.

Ce vendredi, il a d’ailleurs pesé sur la ligne arrière ajacide. Mais lors du premier acte, ce sont Stef Peeters (deux tirs non cadrés) et Charles-Cook (envoi sur le gardien) qui tentaient leur chance.

En deuxième période, un ballon en profondeur était parfaitement repris par Smail Prevljak, qui lobait le gardien pour un 0-1 tout en finesse.

L’Ajax, qui avait procédé à de nombreux changements au repos, tentait de relever la tête sous les yeux de son responsable technique, l’ex-gloire Klaas-Jan Huntelaar.

À la 58e, Storck effectuait lui aussi un changement. Mais celui-là n’était pas prévu. Sur une phase anodine, le Soumagnard d’Eupen Gary Magnée sentait une gêne à la cuisse et quittait la pelouse, remplacé par le Jamaïcain Tyreek Magee.

La dernière demi-heure était plus décousue et malgré les arrêts de Nurudeen, Kudus finissait par égaliser à la 84e.$

Que retenir de ce dernier match de préparation d’Eupen?

Globalement, Eupen a rendu une dernière copie plutôt soignée. En réalisant peu de changements, le T1 Storck a pu miser sur le onze le plus compétitif possible pour l’instant…Du moins, en attendant l’arrivée d’éventuels renforts. Jan Gorec, pas franchement séduisant jusque-là, a dû se contenter du dernier quart d’heure. Le message est plutôt clair. Davidson, dernier arrivé au Kehrweg, a finalement eu droit à ses premières minutes (15) sous ses nouvelles couleurs .Quant à Lambert, il a, à nouveau, fait le job dans le rôle de défenseur central.

De son côté, Gary Magnée ne prendra pas de risque suite à sa blessure à Amsterdam.

Jérôme Déom, qu’on nous dit légèrement blessé à la cheville, n’a quant à lui pas participé à cette ultime joute de présaison.

Enfin, les amateurs de statistiques se souviendront qu’en janvier 2020, l’AS Eupen s’était déjà mesuré à l’historique Ajax d’Amsterdam. C’était à Doha, où les deux clubs effectuaient leur stage hivernal. À l’époque, l’AS s’était incliné 2-0.

Ajax 1 – Eupen 1

Buts: Prevljak (0-1, 50e), Kudus (1-1, 85e)

AJAX (1re MT): Gorter, Rensch, Schuurs, Blind, Wijndal, Alvarez, Berghuis, Taylor, Klaassen, Tadic, Bergwijn.

AJAX (2e MT): Gorter, Tagliafico, Blind, Magallan, Klaiber, Fitz-Jim, Kudus, Regeer, Daramy, Klaassen, Van Axel Dongen.

EUPEN: Nurudeen; Van Genechten (85e Oger), Lambert (88e A.Keita), Kral; Magnée (58e Magee), Peeters, Christie-Davies, Nuhu (75e Davidson), Charles-Cook (75e Gorenc); N’Dri (82e Offermann), Prevljak (85e Paehuyse).