Face aux Espoirs de Sclessin, mieux valait ne pas tarder dans les travées du Stade de la Cité de l’Oie puisque le marquoir indiquait déjà un score de 1-1 après cinq minutes de jeu à peine. Moins naïfs que leurs jeunes adversaires, les Visétois tapaient sur le clou et prenaient définitivement le large aux alentours de la demi-heure, inscrivant au passage leurs trois buts sur autant de phases arrêtées (3-1), "sans les avoir déjà travaillées", dixit Bernard Smeets.

"L’opposition était plus forte cette fois-ci", notait aussi le Dalhemois, évidemment satisfait du résultat et de l’évolution affichée en quatre jours.

Même si l’entraîneur des Oies gardait un œil critique forcément nécessaire sur le comportement de ses joueurs. "Nous devons rester dans notre organisation de jeu encore mieux et plus vite", expliquait-il. "L’équipe a laissé beaucoup d’occasions au Standard en seconde mi-temps. À notre décharge, il n’y avait plus le bon équilibre avec les changements et le positionnement de certains joueurs."

Impeccable dans ses interventions, Benjamin Thomé, qui suppléait Jérôme Mignon entre les perches, veillait heureusement au grain.

Au rayon des absences, Guillaume Déquaire et Alexandro Cavagnera, toujours ménagés, sont les seuls éléments en manque de temps de jeu alors qu’Axel Bonemme (quadriceps) et Yadi Bangoura (mollet) n’ont finalement pas participé à la rencontre.

L’URSL Visé accueillera Virton, samedi après-midi pour une rencontre à huis clos dans les installations de Lixhe.

Le match: Visé 3 – Standard (U23) 1

Visé: Thomé, Hendrickx, Englebert (46e Reniers), R. Wilmots (46e Essikal), Brrou (77e Ipupa), Gerits (46e El Harrak), Putz (46e Musset Quintais), M. Wilmots (46e Cascio), N’Guessan (46e Perseo), Legear (46e Sylla), Gilon (77e R. Wilmots).

Standard: Godefroid (46e Mago), Diomande (67e N’Ganzadi), Routier (46e Paulo da Silva), Wyns (46e Kalala), Duplus (46e Mabani), Vankerkhoven (46e Tory), Kuavita (67e Kurty), Mawete (46e Makanjuola), Guluk, Khadim (46e Batshuayi), N’Telo (46e Diallo).

Les buts: 3e M. Wilmots (1-0), 5e Guluk (1-1), 31e Routier csc (2-1), 32e Legear (3-1).