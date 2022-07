Et si sa victoire ne faisait aucun doute, il a tout de même fallu attendre quelques jours pour avoir le chrono des 330 participants du jogging cornésien.

"Il y a eu un petit couac informatique" explique Benoît Schoonbrodt, responsable du Challenge l’Avenir.

« Dans un premier temps, nous avons donc demandé aux coureurs de nous communiquer leurs temps. Et puis, on a trouvé une solution et récupéré le classement complet avec les chronos. On a pu les publier courant de la semaine » se réjouit-il.

Ce classement (à lire ci-dessous) met donc en exergue la victoire de Samuel Dubois, devant Clément Weber et Amaury Gilles, mais aussi la victoire chez les dames d’Anne Hansez.

À noter que le Challenge l’Avenir s’offre une petite semaine de pause et sera de retour le 23 juillet prochain avec le fameux Tour du lac de Butgenbach.

CLASSEMENT JOGGING DES CERISES (CORNESSE) 08/07/2022 - 7,9 KM

1 DUBOIS SAMUEL 25:43

2 WEBER CLEMENT 26:20

3 GILLES AMAURY 26:37

4 PASTEGER LOIC 27:33

5 ANGENOT ROMARIC 27:47

6 WYAINE ANTOINE 27:51

7 GIRRETZ FRANCOIS 27:56

8 WEUSTEN CEDRIC 28:08

9 WIERTZ XAVIER 28:26

10 DELFOSSE SEBASTIEN 28:57

11 DION CYPRIEN 29:02

12 DESMIT NATHAN 29:05

13 BAUDINET JEAN-PIERRE 29:08

14 STANCHER BRUNO 29:14

15 DORTHU OLIVIER 29:19

16 BRODEL MARTIN 29:40

17 LECLERCQ JORDAN 29:44

18 DELHEZ FLORENTIN 29:46

19 CREPPE JULIEN 29:47

20 BARTHOLEMY THIERRY 30:04

21 GODARD MAXENCE 30:08

22 DUBOIS JONATHAN 30:15

23 HECK NICOLAS 30:15

24 WALRAFF YVES 30:17

25 DE BECKER ARNAUD 30:25

26 HUPPERETZ PATRICK 30:31

27 LOX DAMIEN 30:41

28 DECHAMBRE LOUIS 30:45

29 QUADFLIEG JORDAN 30:50

30 VANDEPUTTE EDDY 30:53

31 MAGONETTE XAVIER 30:58

32 GERAERTS VALENTIN 30:59

33 HECK MARC 31:01

34 RUWET NICOLAS 31:02

35 MATZ QUENTIN 31:07

36 DEMARTEAU DIEGO 31:19

37 BROUWIER VICTOR 31:25

38 LOUIS VINCENT 31:29

39 FONTAINE SERGE 31:37

40 PETERS TOBIAS 31:37

41 HANSEN FRANCOIS 31:37

42 POLLET VINCENT 31:41

43 NICOLAS FRANCIS 31:41

44 MARTIN JOE 31:57

45 DIMACAS NICOLAS 31:59

46 HUBERT ERIC 32:02

47 LAMCHACHTI KALID 32:07

48 HANSEZ ANNE 32:10

49 DE VROEDE JORDAN 32:19

50 BASTIN ROBIN 32:20

51 LEJEUNE NICOLAS 32:27

52 DUJARDIN ANDRE 32:31

53 WANSART NICOLAS 32:34

54 HUNGS BASTIEN 32:39

55 COLSON SACHA 32:39

56 ALAIN SIMONIS ALAIN 32:47

57 BASTIN ROBERT 32:50

58 SCHYNS BASTIEN 32:52

59 DEJARDIN FRED 32:55

60 SCHOONBROODT BENOIT 33:05

61 HENNES GUILLAUME 33:07

62 HANSEN JONATHAN 33:10

63 SCHOENMAKERS BENOIT 33:12

64 SCHEPPERS LEA 33:18

65 D’AFFNAY JEAN-FRANCOIS 33:19

66 HANS LAURENT 33:21

67 VANHENTENRYCK HUGO 33:25

68 LEJEUNE FRANCOIS 33:35

69 LECOQ YVAN 33:38

70 LAMBERT CHRISTOPHE 33:42

71 DEVOS SERGE 33:44

72 LEBEAU PIERRE 33:57

73 HEINEN PAUL 34:04

74 SCHUNCK MARC 34:06

75 ANTOINE AURELE 34:09

76 JOURDAN GUY 34:09

77 DEVILLE GARY 34:12

78 AKKERMANS CHRISTIAN 34:18

79 JOHNEN NICOLAS 34:20

80 DAVID AUDRIC 34:23

81 DARIMONT FREDDY 34:28

82 JEWASINSKI MICHEL 34:30

83 GODEFROID LEON 34:43

84 MICHOTTE AURELIEN 34:46

85 MOURANT STEPHANE 34:47

86 WOOLF ALAN 34:50

87 VENIER JONATHAN 34:55

88 AGUS PAOLO 34:58

89 MOSTERT PAULINE 35:05

90 SCHYNS MARTIN 35:08

91 DINON MATTEO 35:09

92 JACQUEMOTTE PIERRE 35:10

93 PETION CORENTIN 35:12

94 EL-BALDI SAID 35:15

95 DELHOUGNE CHRISTOPHE 35:19

96 RENARD RAPHAEL 35:22

97 MESTREZ ERIC 35:23

98 DESSOUROUX JEAN 35:26

99 GUILLITTE JULIEN 35:27

100 EL HAJJAJI ABDEL 35:32

101 TEFNIN REMY 35:33

102 SCHYNS ALEC 35:34

103 BONHOMME LAURENT 35:35

104 GERREKENS WENDY 35:36

105 FERRER ACEDO GABRIEL 35:40

106 BECKERS OLIVIA 35:41

107 GOBATTO MARIO 35:45

108 HOCK MICHAEL 35:52

109 VAVEYTS JM 36:01

110 STANCHER FABIEN 36:04

111 BYNENS NICOLAS 36:05

112 LEGRAND CHRISTOPHE 36:08

113 CHAPELIER THIERRY 36:10

114 SCHYNS MATTEO 36:13

115 DE CECCO MICHAEL 36:14

116 SONTAG THIERRY 36:15

117 PLAIR LYDIE 36:19

118 CONRADT BARBARA 36:20

119 CAWEZ RAPHAËL 36:20

120 PARTHOENS THOMAS 36:24

121 PISCART FRANCOISE 36:29

122 LAHAYE FRANCOIS 36:31

123 DELLICOUR OLIVIER 36:33

124 CHARBON ROBERT 36:36

125 VAN AS NATHALIE 36:37

126 ROPET CHRISTOPHE 36:43

127 REGNIER DIDIER 36:48

128 JORIS DIDIER 36:49

129 LEJEUNE DELPHINE 36:49

130 COLLIGNON NATHAN 36:49

131 DERHORE MIKE 36:51

132 LEONARD GUILLAUME 36:53

133 CARABIN PHILIPPE 37:00

134 BLANDIAUX MATHIS 37:01

135 SOMJA JEAN-PHILIPPE 37:04

136 HERZET MIREILLE 37:11

137 HEUSSCHEN DOMINIQUE 37:15

138 DEDERIX DAVID 37:19

139 FLAMAND MICHAEL 37:20

140 DUMONT MARTIN 37:20

141 DERU FABIAN 37:21

142 PIRON THIBAULT 37:38

143 DEGHAYE BERNARD 37:46

144 SPRONCK HERVE 37:51

145 CORMAN FRANCOIS 37:51

146 LEROI BENJAMIN 37:52

147 VERUTER MARTIN 37:57

148 MAGER GREG 37:59

149 WEERTS JEAN 37:59

150 DUBOIS ARNAUD 38:00

151 SOLHEID ULRIC 38:15

152 COURTIN THIBAUD 38:17

153 LALLEMAND DAVID 38:22

154 DE CECCO FREDERIC 38:24

155 CUPERS EVELYNE 38:25

156 SOMJA STEPHANE 38:26

157 LEJEUNE JEAN-BENOIT 38:28

158 PFLIPS BERND 38:28

159 VERCAMMEN CLEMENT 38:30

160 SORET XAVIER 38:30

161 BURLEON QUENTIN 38:31

162 LINCE AXELLE 38:33

163 LEGRAND HUGO 38:37

164 SOMJA VICTOR 38:41

165 SCHNALL CAROLE 38:41

166 MONCIAUX JEREMY 38:43

167 LOUVIAUX CINDY 38:53

168 VALENDUL GLENN 38:54

169 ORBAN SARAH 38:54

170 THONON ADRIEN 38:57

171 PHILIPPE LAURA 38:59

172 LEJEUNE THOMAS 39:02

173 NADENOEN OLIVIER 39:10

174 MINNE STEVE 39:12

175 KERF PATRICK 39:21

176 GABEZ LINDSEY 39:22

177 ETIENNE PATRICK 39:26

178 BERTRAND LORE 39:28

179 LEDENT XAVIER 39:35

180 ROOMANS CHRISTIAN 39:38

181 DELHEZ THIBAULT 39:57

182 DABOIS MAXIME 39:59

183 AUTMANNS FANNY 40:03

184 FAUTRE JEAN-CLAUDE 40:03

185 BRUHL BENEDICTE 40:05

186 BARTHOLOMEUS NICOLAS 40:06

187 SCHONBRODT ALAIN 40:09

188 EVRARD JOHAN 40:10

189 CULOT CHRISTIAN 40:11

190 DENOISIEUX CHRISTIAN 40:14

191 HUON NICOLAS 40:14

192 DRESSE LOUIS 40:16

193 HERMANS ROMAIN 40:21

194 LABEDZ JONATHAN 40:22

195 SCHNALL FRANCIS 40:24

196 LEMIN ADRIEN 40:26

197 CZORNIER DOUNIA 40:33

198 RENAERS STEPHANE 40:34

199 DELREZ SANDRA 40:35

200 EVRARD ANNE LAURE 40:38

201 QUICKELS VINCENT 40:40

202 CEULEMANS ROMAIN 40:53

203 TELLER ALICIA 41:00

204 COLIN JEAN-LOUIS 41:01

205 ANCION JEAN PASCAL 41:01

206 JUDONG PHILIPPE 41:02

207 JUNGBLUTH RAYMOND 41:02

208 CHEVOLET ANGELIQUE 41:06

209 PAQUAY CHARLOTTE 41:06

210 DACO CHARLES 41:08

211 ALLIANCE CAROLINE 41:15

212 VAN BRABANT ELODIE 41:16

213 DI GREGORIO ALEX 41:22

214 STAINIER ERIC 41:29

215 HERMANS VINCENT 41:34

216 ROWART YVES 41:35

217 COLLIGNON THOMAS 41:37

218 DESSART JEAN YVES 41:43

219 VOLDERS VINCENT 41:52

220 LUTMERS BENOIT 41:55

221 DELHEZ LAURENT 42:06

222 THEODOSIADIS ANTOINE 42:12

223 SOTIAU ANAIS 42:13

224 GAILLARD FLORIAN 42:22

225 HALBACH CHLOE 42:26

226 BRAGARD PAULINE 42:26

227 KROONEN BEATRICE 42:28

228 CAPIER JEAN-MARIE 42:31

229 BLANDIAUX OLIVIER 42:42

230 DEVILLE YVES 42:42

231 MARTINO MARCO 42:52

232 DUYSENS JEANNOT 42:53

233 REINDERS THIERRY 42:53

234 ERNENS MARJORIE 42:56

235 PESCHER ABEL 42:57

236 GOHY FLORIAN 43:00

237 CRUSTIN DORIAN 43:01

238 BUIZZA DYLAN 43:01

239 NAVAUX GILLES 43:02

240 MOREAU THOMAS 43:02

241 MANNENS MATTIS 43:03

242 MULIERO ENRICO 43:05

243 LEGROS FRANCIS 43:05

244 MAGER ALANIS 43:08

245 GERARD RENAUD 43:10

246 HENDRICK GREGORY 43:10

247 ANDRE ELODIE 43:19

248 HENRARD JEREMIE 43:21

249 MALMENDIER KENTON 43:22

250 BECKERS THOMAS 43:24

251 BASTIN MARIE 43:29

252 MALOGOLI DAVID 43:36

253 BRONCKART JULIE 43:51

254 POLIS LUCIENNE 43:55

255 MEYS CLAUDE 43:56

256 DORTU RACHEL 44:03

257 DETHIER FREDERIC 44:09

258 VERCAMMEN MICHEL 44:14

259 SCAPIN ROBERT 44:43

260 RADERMECKER JULIE 45:07

261 BASTIN MARGAUX 45:08

262 PERROT EMILIE 45:15

263 LIEGEOIS MELANIE 45:37

264 MOTTEN STEPHANIE 45:42

265 OLSEN HELENE 45:43

266 FETTWEIS GAELLE 45:46

267 TIMMERMANN AURELIE 45:47

268 EVRARD FRANCOISE 45:47

269 ERNST ANDRE 46:14

270 WOUTERS NATHALIE 46:22

271 GOFFIN REGIS 46:23

272 NATALIS LAETITIA 46:42

273 FAZIUS FRANCOIS 46:43

274 BOUNAMEAU MARIANNE 46:47

275 SMITS MIKE 46:48

276 ASMAN PAUL 46:53

277 BRAGARD BENOIT 46:56

278 LEMPEREUR VINCENT 46:58

279 COOLS MARINE 47:02

280 NAVEZ MANON 47:02

281 GALANT PATRICK 47:05

282 CREPPE ANNE FRANCOISE 47:11

283 DODEMONT STEPHANE 47:16

284 BONHOMME NICOLE 47:22

285 SCMITZ JEAN MARC 47:22

286 LANSLOTS FRANCINE 47:34

287 MOTTEN CATHERINE 47:43

288 LAHAYE AXELLE 47:50

289 LEJEUNE SANDRINE 47:57

290 URBAIN STEF 48:06

291 BEAUDON SABINE 48:28

292 JAMINET JOSE 48:31

293 ROUFOSSE UGO 48:32

294 GENON MARIE-PIERRE 48:33

295 LEJEUNE KATHY 48:34

296 LEJEUNE THOMAS 48:41

297 MANNENS LAURINE 48:45

298 WAGNER CHARLES 49:10

299 MULIER LIONEL 49:24

300 GILLET CHRISTOPHE 49:28

301 LAMBERT HENRI 49:31

302 VANDERHEYDEN VALENTIN 49:35

303 MESTADIER MARYSE 49:49

304 BRIQUET CAROLINE 49:53

305 DE LEO MIRANDA 50:06

306 DELHEZ CHRISTOPHE 50:08

307 MULIER ISABELLE 50:09

308 DERICHS PATRICIA 50:09

309 TOLOMEO PENELOPE 50:24

310 ROOX SABINE 50:25

311 BOUDRY MARC 50:25

312 DELCOUR FRANCOIS 51:39

313 FABRE MARLENE 51:49

314 LEROI MARC 52:04

315 LEGRU PERRINE 53:06

316 LEGRU FREDERICK 53:06

317 GOMAY ANTOINE 53:11

318 DUMONT LOLA 53:36

319 FEDSOSEEW LORINE 53:37

320 GUGLIELMO JULIE 53:53

321 GREGOIRE FABIEN 54:59

322 DELNEUVILLE FRANCE 55:00

323 LANSMANS FRANCOISE 55:00

324 LANTIN CORALIE 55:14

325 WYDOOGHE MILO 57:27

326 MAES SOFIE 58:30

327 HENZ HELMUT 1:00:04

328 COLLARD GAELLE 1:02:54

329 SUAREZ ALVA. MEGANE 1:02:55

330 BOUCHART LAURIE 1:03:01