Tom Rensonnet savoure son retour: «Cela fait tellement de bien»

"C’était ma troisième participation à cette épreuve, mais c’était la première fois que je montais sur le podium. La dernière heure de course fut particulièrement intense, car nous avions un tour de retard sur les leaders pour la victoire en biplace. Après leur abandon à une demi-heure de l’arrivée, j’ai dû maintenir le rythme élevé car l’avance sur nos poursuivants était minime."

Mais ce n’était certainement pas le plus important pour le jeune pilote heusytois.

"Je suis un peu fatigué", nous confia-t-il encore ce lundi matin. "Mais tout va bien. Je n’ai pas eu mal une seule fois aux jambes durant tout le week-end. Et pourtant j’ai tout de même effectué cinq relais dont un double pendant la nuit. C’était aussi un test important pour moi. Je ne savais pas comment cela allait se passer. J’avais vraiment besoin de ce retour à la compétition pour savoir où je me situais physiquement et moralement, car j’avais malgré tout quelques appréhensions. Je suis complètement rassuré et impatient de retrouver le rallye."

Pour se faire, Tom Rensonnet va poursuivre ses séances de kiné à raison de trois par semaine afin d’être fin prêt pour son prochain rendez-vous.

"Une semaine avant le Rallye d’Ypres du 19 au 21 août, je disputerai une épreuve provinciale en Flandres qui servira de test grandeur nature. Car mon objectif n’a pas changé: remporter le titre national en Juniors. Ce qui est tout à fait jouable puisque mon retard n’est que de quelques points sur mes deux principaux adversaires."

À n’en pas douter, Tom Rensonnet est en bonne forme et plus motivé que jamais.