Spa Euro Race 2022: un patchwork de courses à Spa-Francorchamps ces 15, 16 et 17 juillet

"Après une édition 2021 littéralement tombée à l’eau, même si notre traditionnel patchwork de compétitions recule quelque peu au calendrier, la philosophie reste identique" , souligne Pierre Delettre. "Notre objectif est toujours de permettre à des séries parfois bien différentes de profiter pleinement des sept kilomètres du légendaire circuit de Spa Francorchamps, désormais centenaire. Comme le veut la tradition, l’équipe qui m’entoure propose une affiche variée à souhait, qui fait la part belle aux jeunes loups et aux gentlemen drivers, le tout au travers de disciplines plus spectaculaires les unes que les autres."

Si le Supercar Challenge, le GT et Prototype Challenge, le Belcar Endurance Championship et la NES (National Endurance Series) 500 privilégient des courses de plus longue haleine, où stratégie et pointe de vitesse se disputeront la vedette, le sprint sera roi avec la Lotus Cup Europe, la Ford Fiesta Sprint Cup et le BMW Challenge et 318 Ti Cup. Il y en aura donc pour tous les goûts, mais au bout du compte, seuls les plus performants pourront ajouter leurs noms au riche palmarès du Spa Euro Race. Si la journée de vendredi sera essentiellement consacrée aux essais, les courses se disputeront les samedi et dimanche. Afin de pouvoir découvrir en famille ce spectacle haut en couleur tout en appréciant les nouvelles installations du circuit, l’entrée sera gratuite pour tous.