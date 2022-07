"C’était mon objectif: évoluer à Geer en première provinciale.Mais finalement, ma situation professionnelle a changé" explique l’ex-gardien de but de Rechain, Herstal et La Minerie, qui travaille désormais dans le secteur de la livraison. "Je finis plus tard que prévu, et les trajets entre chez moi, à Soumagne, et Geer, risquent d’être un peu trop longs.J’ai donc expliqué à Geer que finalement, je préférais ne pas y signer."

Une tuile pour les différentes parties.D’ailleurs, en ce 13 juillet 2022, Thomas Debante ne s’en cache pas: il craint la saison blanche. "C’est vraiment ce que je veux éviter.Mais voilà: je ne vais finalement pas à Geer et à l’EspoirMinerois, ils ont transférer pour me remplacer puisque j’ai annoncé mon départ.C’est ainsi…"

S’il garde la forme de son côté, Thomas Debante va s’entraîneur "avec une équipe coachée par une connaissance" pour garder la forme dès la semaine prochaine. "On verra si j’ai des pistes.Pour le moment, on me propose des rôles de n°2, mais j’ai envie et besoin de jouer" dixit celui qui aura 21 ans en août prochain. "Je ne souhaite à personne de se blesser ou de se disputer, mais peut-être qu’une place va se libérer quelque part.On verra…J’ai jusqu’au 31 août" conclut Thomas Debante, qui espère retrouver de nouvelles couleurs à défendre. "Idéalement, au moins en P2, mais bon, au vu de la situation, on verra bien…"