Province Cycling Tour 2022, étape 1: malchance pour Noah Detalle, Marvin Tasset offensif (photos, vidéos et résultats)

"C’était une course bizarre, tout le temps à bloc. Je suis déçu de ne pas arriver avec les cinq premiers… je pensais qu’ils n’iraient pas au bout. Dans le dernier tour, je les voyais, à un moment, à 300 mètres de nous à peine" , relate Marvin Tasset. Plus tôt, "j’étais souvent à l’avant mais ça revenait à chaque fois sur les grand-routes. C’est dans la dernière ascension de Saint-Jean-Sart que nous nous sommes finalement fait reprendre. À ce moment-là, j’étais bien placé: j’ai donc tenté le tout pour le tout dans les plus forts pourcentages, sur la fin. Bon, une fois sur la nationale, nous nous sommes fait avaler."

Le sociétaire de la MINI Discar est arrivé, après 150 bornes, dans le groupe juste derrière les fuyards. Qu’il a rejoint en solo, grâce à une accélération dans la côte de Mortier, courte mais raide. "Mais à refaire, je ne produis pas autant d’efforts" , souffle-t-il.

Noah Detalle, lui, a franchi la ligne à quelques mètres du "gros" du peloton. Pourtant, une heure plus tôt, intercalé avec d’autres, le jeune de la Bingoal Development pouvait espérer un bien meilleur résultat. Mais la malchance l’en a empêché. "En fait, mon dérailleur arrière s’est bloqué sur le onze… c’était donc compliqué. J’étais dans un groupe très intéressant, du coup je n’ai pas voulu changer de vélo en me disant que ça passerait. Mais dans une côté pentue, on s’est fait reprendre parce que ça s’entendait plus trop. Une fois dans le peloton, je n’arrivais plus à avancer donc j’ai attendu la voiture pour changer de vélo. J’ai eu du mal, car j’ai pris celui de Jago Willems. Dû à ma position, j’ai eu de crampes. Dommage, car je n’avais pas de mauvaises jambes et le coup était intéressant… Avec un bon vélo, j’aurais même pu essayer de ressortir avec ceux qui sont arrivés devant" , commente celui qui roulera à domicile, dimanche .

Noah Detalle en forme.

Un équipier de Baugnies comme leader

Vainqueur au sprint malgré la présence avec lui de deux Alpecin-Fenix Development (Ayco Bastiaens et Jason Osborne), Mauro Verwilt (22 ans) est le premier leader de l’épreuve.

Aligné par Metalced, où se trouve l’ancien pro Jérôme Baugnies, il n’avait pas encore levé les bras en 2022. Mais était second classé au GP Saint-Nicolas voici quelques jours et cinquième à Herbeumont début juillet. Un homme en forme.

Ça se complique, vendredi à Malmedy

La deuxième étape se roulera dans les Ardennes, ce 15 juillet. Avec un départ à l’hôtel de Ville de Malmedy et une arrivée à Bellevaux.

Le Province Cycling Tour va prendre de la hauteur, vendredi à l’occasion de sa deuxième étape. Quelque 160 kilomètres sont au programme, entre le centre de Malmedy (départ officieux, 12h25) et le village de Bellevaux, autour duquel est dessiné le circuit local.

C’est d’ailleurs là, où le dernier Triptyque Ardennais s’était aussi arrêté, que la journée devrait se jouer. Car la terrible côte de Lamonriville est au menu et sera à franchir cinq fois (13h05, 14h02, 14h32, 15h02, 15h33).

"J’espère que, cette fois, ça va réellement casser. Je le crois car, au Triptyque, la côte de Bellevaux a vraiment fait mal" , envisage Marvin Tasset. "J’espère que la roue va tourner car, pour le moment, j’ai souvent de la malchance" , déclare pour sa part Noah Detalle.

Arrivée prévue vers 16h05.

Mauro Verwilt, lauréat jeudi, conservera-t-il sa place de leader ?

Résultats

Étape (42,8 km/h de moyenne)

1 VERWILT Mauro * MET en 03:30:34

2 VAN PRAET Robbe * MCT 00:00:00

3 VAN DEN BROEK Frank JEG 00:00:00

4 VANDERMEERSCH Émilien DUN 00:00:00

5 OSBORNE Jason AFD 00:00:01

6 BASTIAENS Ayco AFD 00:00:24

7 VANDEPITTE Nathan * BPS 00:00:35

8 VAN DER EYCKEN Brent VPC 00:00:35

9 VANDEPUTTE Niels * AFD 00:00:35

10 PARIDAENS Jasper RBZ 00:00:35

11 VAN TRICHT Floris * VUL 00:00:35

12 VANDEVELDE Yentl * MCT 00:00:35

13 BAUGNIES Jerome MET 00:00:35

14 MATTHYS Louka DUN 00:00:35

15 VAN SCHOOR Matthew * MCT 00:00:35

16 DEVOS Han VUL 00:00:35

17 PORTSMOUTH Tom * MIN 00:00:35

18 DOPCHIE Felix MIN 00:00:35

19 DE GRAEF Noah * MIN 00:00:35

20 DHOOGE Thibau VUL 00:00:35

21 SCHYNS Tom * CHE 00:00:35

22 PONSAERTS Thibaut * MCT 00:00:35

23 CRAPS Lars * VUL 00:00:35

24 TASSET Marvin MIN 00:00:35

25 WILLEMS Jago * BPS 00:00:35

26 DECLERCK Jelle * BPS 00:00:35

27 ROGGEMAN Sieben * RBZ 00:00:35

28 VAN HAUTEGEM Leander * BPS 00:00:35

29 LEYMAN Celestin DUN 00:00:35

30 WAUTERS Ward * TLD 00:00:35

103 RADOUX Robin CHE 00:03:50

120 DETALLE Noah * BPS 00:04:03

127 POLET Alexandre * PCL 00:08:39

129 TOUSSAINT Mathieu * CHE 00:10:21

130 JANVIER Nicolas CHE 00:10:51

Général

1 VERWILT Mauro * MET

2 VAN PRAET Robbe * MCT 0:00:04

3 VAN DEN BROEK Frank JEG 0:00:06

4 VANDERMEERSCH Émilien DUN 0:00:10

5 OSBORNE Jason AFD 0:00:11

6 BASTIAENS Ayco AFD 0:00:34

7 VANDEPITTE Nathan * BPS 0:00:45

8 VAN DER EYCKEN Brent VPC 0:00:45

9 VANDEPUTTE Niels * AFD 0:00:45

10 PARIDAENS Jasper RBZ 0:00:45

11 VAN TRICHT Floris * VUL 0:00:45

12 VANDEVELDE Yentl * MCT 0:00:45

13 BAUGNIES Jerome MET 0:00:45

14 MATTHYS Louka DUN 0:00:45

15 VAN SCHOOR Matthew * MCT 0:00:45

16 DEVOS Han VUL 0:00:45

17 PORTSMOUTH Tom * MIN 0:00:45

18 DOPCHIE Felix MIN 0:00:45

19 DE GRAEF Noah * MIN 0:00:45

20 DHOOGE Thibau VUL 0:00:45

21 SCHYNS Tom * CHE 0:00:45

24 TASSET Marvin MIN 0:00:45

103 RADOUX Robin CHE 0:04:00

120 DETALLE Noah * BPS 0:04:13

127 POLET Alexandre * PCL 0:08:49

129 TOUSSAINT Mathieu * CHE 0:10:31

130 JANVIER Nicolas CHE 0:11:01

Classements annexes

Points : VAN PRAET Robbe * MCT

Reliefs : BASTIAENS Ayco AFD

Jeunes : VERWILT Mauro * MET

Meilleur belge : VERWILT Mauro * MET

Meilleure équipe : ALPECIN FENIX DEVELOPMENT TEAM (BEL)